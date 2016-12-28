Прогноз от Павла Глобы: Ожидающие смуту в России в 2017- м будут разочарованы

Традиционно накануне Нового года эксперты спешат сделать прогнозы развития политической и экономической ситуации в стране. Некоторые заявляют, что Россию в ближайшем будущем ждет социальный взрыв. Страна, якобы, повторит события столетней давности.

Фото: АР

Что же говорят звезды, рассказал Pravda.Ru самый известный российский астролог Павел Глоба.

— Хочу развеять миф о столетии двух революций — многие на это обращают внимание и почему-то считают, что это может повториться. Сразу хочу кого-то разочаровать, кого-то наоборот успокоить. Потому что циклические закономерности, которые изучает астрология, не позволяют считать, что у нас все это повторится.

Это, действительно, надуманная такая привязка к дате. Ну вот смотрите, столетняя дата отечественной войны 1812 года. Тоже, кстати, ждали потрясений. Был 1912 год, для России он был спокойный. Ну, на Балканах где-то войны были, а вот в России был спокойный год, экономика на подъеме была.

Все это надумано. И сейчас, те, кто хочет смуты для России, ждут революцию 2017 года. К счастью, для большинства народа, эти надежды не оправдается.

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