Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Генералы Пентагона под руководством Обамы могут сделать все, что их попросят"

Экспертное мнение

Пентагон принял решение возобновить использование в Европе системы дистанционного минирования "Вулкан", которая вышла из применения после завершения Холодной войны. Как сообщают "Известия", "Вулкан" будет возвращен в 2018 году и должен стать важным инструментом сдерживания потенциального противника.

Обама шантажирует Европу минными полями
Фото: REX

С чем связано такое решение, рассказал Pravda.Ru вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

— Опасаются танкового удара в Европе? Танки по-прежнему наше оружие сдерживания?

— Дело в том, что пока у власти Барак Обама, Пентагон закладывают одну за другой мины под администрацию Дональда Трампа. С тем, чтобы максимально затруднить выполнение тех обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании.

Возвращение к холодной войне "американской военщины", согласно советской терминологии, это один из элементов создания напряженности в Европе. Скажите, передвижные дистанционные минные поля бельгийцам или немцам нужны? Конечно, нет. И все прекрасно понимают, что никаких танковых клиньев никогда не будет. Но создать нервозность в Европе, лишний раз показать, что Россия потенциальный агрессор — это святое дело.

Генералы Пентагона сейчас под руководством Обамы похожи на уличную девку, которая с виду порядочная, а по существу проститутка, которая может делать все, что угодно. Я не удивлюсь, если они придумают еще что-нибудь. Здесь удивляться нечему, к этому надо относиться спокойно, и сказать этим ребятам культурно: "Под лежачий камень мы всегда успеем". Так что, не надо дергаться.

— Есть ли противотанковое оружие у Запада, кроме этих мин, способное остановить танк "Армата"?

— Я не знаю возможности "Арматы", но предыдущие наши танки, типа Т-90, прекрасно выдерживали удары последних противотанковых систем в Сирии. До этого, во-первых, не дойдет, потому что, кроме американцев — дураков нет. А с ними мне очень трудно спорить, потому что, все критерии безопасности, критерии разумности они перешагнули.

Я читаю выдержки из Washington Post, слушаю радио, смотрю телевидение, выступления сенаторов, каких-то политологов, и мне уже иногда кажется, что скоро тот же Washington Post, который является политическим рупором руководства страны, напишет объявление: "По просьбе читателей наша газета будет выходить в рулонах и без текста".

В каждом действии должна быть логика. К человеку обращаются и говорят: дайте логику сумасшедшего. Он может дать логику сумасшедшего? Нет. Так же и вы ко мне обращаетесь, а какая логика в этих минных полях? При современной системе противоминной борьбы и прочее. Это, прежде всего, политический шантаж для Европы, это мина для Трампа, и это серьезный раздражитель для нас. Хотя, в общем-то, в нашем генеральном штабе ребята не комментируют, а крутят пальцем у виска.

Отметим, "Вулкан" — это порождение холодной войны, когда военные стратеги думали о массовых танковых прорывах. Система состояла на вооружении американских частей вплоть до конца 1990-х годов прошлого века. Основная задача системы — быстрое минирование местности на танкоопасных направлениях или на направлениях прорыва вражеских войск, чтобы замедлить их продвижение и дать своим противотанковым подразделениям время для развертывания.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


"На Москву!": НАТО отправляет технику к границам Альянса
Темы НАТО Барак Обама Дональд Трамп
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Упражнения для улучшения зрения
Здоровье
Упражнения для улучшения зрения
Комментарии
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Азербайджан: от нефти к туризму
Практика
Ту-154: Риск сведен к минимуму, но не исключен
США и Канада
Яков Кедми: "У Трампа много противников, но он выдержит"
Читательский топ
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью

Судя по записи, никаких внештатных ситуаций на борту нет, пилоты работают в штатном режиме, голоса у них спокойные.

Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Криминал
Герой или "стукач"? Москвичей начали бить за помощь "Парконам"
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Общество
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Катастрофы
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Криминал
Украинки набили интимные места наркотиками для "прорыва" в Крым
Любовь Степушова (Люлько) Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский ﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют Юрий Носовский Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов
Комментарии
Alexandra Polozun Следствие догадалось, что убило Ту-154
Oleg Seleznev Эволюция незалежности: Сменятся хозяева — изменится и Украина
Oleg Seleznev Эволюция незалежности: Сменятся хозяева — изменится и Украина
vkontakte_378129471 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_378129471 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Валентина Кириченко (Довбыш) В Одессе разрушили мемориал памяти жертв катастрофы Ту-154
Алексей Юрьевич(Google) Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Людмила Аникина(Facebook) В Одессе разрушили мемориал памяти жертв катастрофы Ту-154
Геннадий Столяров Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
счастливчик здоровый В Одессе разрушили мемориал памяти жертв катастрофы Ту-154
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?