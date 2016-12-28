"Генералы Пентагона под руководством Обамы могут сделать все, что их попросят"

Пентагон принял решение возобновить использование в Европе системы дистанционного минирования "Вулкан", которая вышла из применения после завершения Холодной войны. Как сообщают "Известия", "Вулкан" будет возвращен в 2018 году и должен стать важным инструментом сдерживания потенциального противника.

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С чем связано такое решение, рассказал Pravda.Ru вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

— Опасаются танкового удара в Европе? Танки по-прежнему наше оружие сдерживания?

— Дело в том, что пока у власти Барак Обама, Пентагон закладывают одну за другой мины под администрацию Дональда Трампа. С тем, чтобы максимально затруднить выполнение тех обещаний, которые он давал во время предвыборной кампании.

Возвращение к холодной войне "американской военщины", согласно советской терминологии, это один из элементов создания напряженности в Европе. Скажите, передвижные дистанционные минные поля бельгийцам или немцам нужны? Конечно, нет. И все прекрасно понимают, что никаких танковых клиньев никогда не будет. Но создать нервозность в Европе, лишний раз показать, что Россия потенциальный агрессор — это святое дело.

Генералы Пентагона сейчас под руководством Обамы похожи на уличную девку, которая с виду порядочная, а по существу проститутка, которая может делать все, что угодно. Я не удивлюсь, если они придумают еще что-нибудь. Здесь удивляться нечему, к этому надо относиться спокойно, и сказать этим ребятам культурно: "Под лежачий камень мы всегда успеем". Так что, не надо дергаться.

— Есть ли противотанковое оружие у Запада, кроме этих мин, способное остановить танк "Армата"?

— Я не знаю возможности "Арматы", но предыдущие наши танки, типа Т-90, прекрасно выдерживали удары последних противотанковых систем в Сирии. До этого, во-первых, не дойдет, потому что, кроме американцев — дураков нет. А с ними мне очень трудно спорить, потому что, все критерии безопасности, критерии разумности они перешагнули.

Я читаю выдержки из Washington Post, слушаю радио, смотрю телевидение, выступления сенаторов, каких-то политологов, и мне уже иногда кажется, что скоро тот же Washington Post, который является политическим рупором руководства страны, напишет объявление: "По просьбе читателей наша газета будет выходить в рулонах и без текста".

В каждом действии должна быть логика. К человеку обращаются и говорят: дайте логику сумасшедшего. Он может дать логику сумасшедшего? Нет. Так же и вы ко мне обращаетесь, а какая логика в этих минных полях? При современной системе противоминной борьбы и прочее. Это, прежде всего, политический шантаж для Европы, это мина для Трампа, и это серьезный раздражитель для нас. Хотя, в общем-то, в нашем генеральном штабе ребята не комментируют, а крутят пальцем у виска.

Отметим, "Вулкан" — это порождение холодной войны, когда военные стратеги думали о массовых танковых прорывах. Система состояла на вооружении американских частей вплоть до конца 1990-х годов прошлого века. Основная задача системы — быстрое минирование местности на танкоопасных направлениях или на направлениях прорыва вражеских войск, чтобы замедлить их продвижение и дать своим противотанковым подразделениям время для развертывания.

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