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Источник Правда.Ру

Эксперт: Ажиотаж вокруг "признания российских чиновников" - явление странное

Экспертное мнение

Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович назвала "институциональным сговором" применение допинговых препаратов российскими спортсменами перед Олимпиадой в Сочи. Как сообщает газета The New York Times, Анцелиович в то же время отметила, что власти страны в этом не принимали участие.

Допинг в России - игры очень ограниченного количества чиновник
Фото: АР

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал глава медицинской комиссии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николай Дурманов.

— Как вы оцениваете это сообщение?

— Я не совсем понимаю ажиотаж, который поднялся вокруг этого, достаточно туманного, термина "институциональный сговор". С самого начала было ясно, что те реальные нарушения, которые у нас есть, это ни в коей мере не государственная программа, которую нам инкриминируют, а игры очень ограниченного количества людей, в том числе, чиновников, которые занимались вопросами личного обогащения. Я бы так интерпретировал то, что говорит Анцелиович. И с самого начала это была наша позиция.

— Против доклада Макларена приведен миллиард аргументов, он — безосновательный?

— И очень правильные приведены аргументы, потому что, в докладе Макларена есть откровенные фантазии, есть неувязки, причем серьезные, технические неувязки. Но есть элементы правды и с этим никто никогда не спорил.

Напомним, 9 декабря была представлена вторая часть доклада о расследовании независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. "Спортсмены действовали не в одиночку, а в рамках организованной системы. Она действовала на Универсиаде 2013 года, чемпионате по легкой атлетике-2013 и, конечно, на Олимпиаде в Сочи. Покрывательство допинга достигло в России беспрецедентных масштабов", — заявил Макларен.

Однако никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.

Как и прежде, Макларен не раскрыл секрета, каким же образом "авторы манипуляций" смогли незаметно вскрыть контейнеры с допинг-пробами, не оставив при этом существенных следов. А ведь, как мы помним, представители компании Klaus Metzler Eckmann, выпускающей контейнеры для допинг-проб, в самый разгар скандальных "разоблачений" WADA заявили о том, что вскрыть их без повреждений невозможно, что вступило в полное противоречие с утверждениями Макларена.

"Уже много раз возникало недоверие к ВАДА, потому что она была создана только определенной, американской и западноевропейской системой, которая не допускала Россию и Китай и была абсолютно закрыта. ВАДА распределило мир на хороших и плохих, где хорошие — это американцы, англичане, канадцы…те, у кого есть возможность иметь мифическое заболевание, чтобы использовать допинг для преимущества над другими спортсменами. Замалчивание фактов, преимущество одних стран перед другими, разрешение принимать допинг в фармакологических целях — о каком доверии может идти речь?", — рассказал ранее Pravda.Ru доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. Плеханова Петр Лидов.

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Темы ВАДА спорт допинг Николай Дурманов
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