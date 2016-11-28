Российского туриста не испугают ни война, ни стихийные бедствия — мнение

Новый год не за горами. Уже с начала осени россияне начали покупать туристические путевки на новогодние каникулы. Специально для тех, кто до сих пор не решил, где встретить Новый год-2017, Pravda.Ru поговорила с автором и ведущим программы "Непутевые заметки" Дмитрием Крыловым.

— Сегодня стало известно, что в Таиланде в результате ДТП с туристическим автобусом пострадали трое россиян. Где же всё-таки безопаснее всего отдыхать сейчас?

— Безопаснее остаться дома и никуда не ехать. Так даже и экономней. Будь моя воля, я бы остался дома. Мне по работе приходится ездить. А у нас сейчас такое замечательное время наступает. Зачем рисковать своей жизнью, она дается один раз, и не надолго, как выясняется. Постоянно где-то случаются аварии, в Египте очень часто, в Таиланде. Но мне кажется, у нас на дорогах не меньше. Так что, озаботиться тем, что в Таиланде произошла очередная авария, и все, мы больше в Таиланд не ногой, мне кажется, это не правильно.

— Российские люди рисковые…

— Не только наши. Но наши рисковые, потому что денег меньше, чем у кого-то. Поэтому жалко, что заплатили, и вдруг там что-то началось, то ли война, то ли землетрясения. Но как, мы такие деньги заплатили, куда же мы уедем. Это по-человечески понятно, это психология нашего человека. На самом деле, я не думаю, что нужно менять свои планы кардинально.

— Куда же советуете отправиться на новогодние каникулы?

— Все зависит от материальных возможностей. Я сегодня как раз прочитал, что начальник нашей российской почты выписал себе премию почти в 100 миллионов рублей — у него возможности одни. А у меня, как и у вас, совсем другие. Все зависит от денег, но есть страны и курорты зимой эконом-класса. Скажем, если хочется покататься на горных лыжах, то это можно сделать, как ни странно, и в Финляндии и в Болгарии, и это будет в 2-3 раза дешевле, чем в Швейцарии и Франции. При этом, должен оговориться, что во Франции, и в Швейцарии, и в Москве можно найти вполне очень экономные места.

Что касается моря, тут уж выбор не так велик. Все равно остается тот же самый Таиланд, он немного дешевле, чем Бали, или Куба и Доминикана. Тут можно ехать только в какие-то тропические страны. Потому что в Египте и Арабских Эмиратах уже прохладно в это время, там начинают дуть сильные ветра. И хотя вода достаточно теплая, и можно купаться, какого-то комфорта, безусловно, не будет. Для пенсионеров идеальный отдых будет на Канарах. Там в декабре температура 22-24 градуса, достаточно комфортно. А вода 16-18 градусов.

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