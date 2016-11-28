Россия не должна потерять Кубу

26 ноября в возрасте 90 лет скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро, бросивший в свое время вызов США. С 2008 года кубинским лидером является младший брат Фиделя 85-летний Рауль Кастро. О приемнике братьев Кастро Pravda.Ru поговорила с заведующим кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борисом Мартыновым.

Фото: АР

— Кто придет к власти на Кубе?

— Эти вопросы останутся без ответа. Вам никто на них точного ответа не даст. Необходимо вариться там, в политбюро ЦК компартии Кубы, чтобы хоть что-то предсказать.

— В целом, какая линия будет, антиамериканская или либеральная?

— Сейчас на Кубе идет медленная постепенная трансформация. Страна несомненно включится в перемены на полную катушку, но отката на проамериканские позиции не будет никакого. Кубинцы слишком хорошо искушены в повадках Соединенных Штатов. Они знают их давно, дольше, чем мы, чем кто-нибудь. Куба много выстрадала, поэтому возврата не будет.

Фото: AP

Что там хотят? Того же, что и мы. Нормальных равноправных отношений с Соединенными Штатами. Дело-то не в Кубе, дело в США — способны они будут на равноправное сотрудничество? Не будут они больше пытаться нагнуть Кубу, принизить ее? Вся кубинская революция — это революция достоинства. Она была на Кубе на самом деле, в отличие от Украины, потому что это была не самая бедная страна Латинской Америки, но самая зажатая, самая униженная. Поэтому Куба была такая радикальная, поэтому она сумела устоять, удержаться, и вот поэтому она идет своим путем, и будет идти дальше.

— Рауль Кастро обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность регулярных поставок нефти на остров. Кубинское правительство обязуется строго соблюдать платежные выплаты в случае заключения договора. Как Россия может поддержать нынешнюю систему?

Фото: AP

— Кубинцы приложили большие усилия, чтобы снабжать себя нефтью. Примерно 30 процентов необходимой им нефти добывается уже на кубинском шельфе, идет активная разведка. Так что, Куба уже не будет висеть у нас экономическим ярмом на шее, как это в советские времена. Но это отчасти была и наша вина, мы создали на Кубе такую потребительскую модель, которая себя не оправдала.

— Как можем поддержать нынешнюю систему?

Разведывательный корабль Виктор Леонов на Кубе. Фото: AP

— Морально, политически поддержать мы можем, у нас давние хорошие связи по военной линии. Кубинские вооруженные силы на 100% оснащены советским и российским вооружением. У нас никогда не прекращалось, даже в самые тяжелые 90 годы сотрудничество по военной линии. Мне кажется, мы сделали большую ошибку в 2000 году, оставив базу в Лурдесе, надо эти связи восстановить. Куба — это жемчужина Антил, она имеет удобнейшее геополитическое, геостратегические положение в Карибском море, и это, плюс ко всему, выход на Панамский канал, который реконструируется, выход на возможно новый канал через Никарагуа. То есть экономическое, геостратегическое значение Кубы будет постоянно повышаться. На Кубе расположены лучшие порты в Карибском море. Это пять портов, которые способны принимать суда любой осадки.

Фото: AP

Куба — это лакомый кусочек для очень многих, для Китая в том числе. Россия, конечно, должна не потерять то, что уже наработано, и по мере возможности развивать новые связи, выходить на новые горизонты сотрудничества, научно-техническое, например. На Кубе развиты биотехнологии, фармацевтика, медицина, относительно стран первого мира уровень образования высочайший. То есть достижения кубинской революции бесспорны при всем при том, что есть и проблемы, и дефицит, и невысокий уровень жизни. И я вам должен сказать, что кубинцы этими достижениями отнюдь не готовы пожертвовать ради благ какого-то неолиберализма или какого-то мифического сотрудничества с Соединенными Штатами.

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