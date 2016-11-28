Российские фехтовальщики-паралимпийцы: Нам уже не больно

Российских паралимпийцев пытаются унизить "прощением"

МОК решил заступиться за российских паралимпийцев. Как сообщает газета "Известия", руководство Международного олимпийского комитета посчитало жестким предложенный Международным паралимпийским комитетом (МПК) список критериев для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной системе.

Фото: АР

Документ, опубликованный 21 ноября, состоит из 11 страниц и включает ряд требований, в том числе свободный доступ допинг-офицеров в закрытые российские города и отсутствие чиновников в руководстве ПКР. Есть ли вероятность, что влияние руководителей МОК приведет к смягчению некоторых критериев рассказала Pravda. Ru старший тренер сборной команды России по фехтованию на колясках Елена Белкина.

— Как относитесь к списку критериев на 11 страницах?

— Критерии опубликованы не окончательные. Российский Паралимпийский комитет, его президент Владимир Лукин, будут готовить вопросы по данным критериям, и только потом все это будет приводится к какому-то знаменателю. По моему мнению, конечно, критерии очень жесткие, они фактически невыполнимы. Наши юристы должны отбить вопросы, которые написаны… просто унизительно. Я не знаю, что будет дальше. Конечно, следую за мыслью Владимира Петровича, он дипломат, серьезный, очень опытный человек, глубоко разбирающийся и в документах, и в политике. Я поддерживаю его точку зрения, нельзя сейчас махать саблями, необходимо во всем разобраться.

— Будут ли смягчены критерии с помощью МОК?

— Я буду молиться об этом. Знаете, критерии завышены специально, чтобы потом часть можно было отбить, поторговаться. Все ребята об этом тоже молятся. Главное, чтобы решение было человеческим. Понятно, что мы все честные спортсмены, у фехтовальщиков ни у кого нет ни одного замечания по многократным пробам. За других ничего не могу сказать, просто не имею права. Что касается фехтования паралимпийского — абсолютно все чисты. Мы столько проводим уроков по антидопинговым правилам, не знаю, проводят ли столько другие страны. В России абсолютно все врачи обучены на эту тему. Только вот появляется запрещенные или выявляются препараты — все сразу оповещены, спортсмены, тренеры. Спортсмен не примет ни одной таблетки, не проконсультировавшись со спортивным врачом. Все эти вопросы очень серьезно поставлены. Никто даже из чужой открытой бутылки не выпьет, настолько все отточено до каждого нюанса. Вообще, фехтование — благородный вид спорта, никогда не будут наши спортсмены заниматься такой ерундой, как питье какой-то дребедени. Понимаете, с фехтованием это не совместимо.

— А страдают все.

— Да, и мои вот фехтовальщики-паралимпийцы, да и мы взрослые тренеры.

— То есть все-таки есть шанс?

— Понимаете, вот уже не больно. Мы теперь горевать не будем. Реабилитацию никто мне не запретит делать спортсменам. Я как ей занималась 11 лет, так и занимаюсь. И адаптация в жизни, что еще может быть лучше. Сейчас тренирую детскую сборную России на первенство мира. Прелесть какая, дети — они первый раз на самолете, первый раз с иностранцами общаются, какая-то новая еда, новые люди. Они занимаются, открывают свои лица, начинают общаться, разговаривать, глядя в лицо человеку, а не со свою болезнь куда-то в пол. Стеснение куда-то уходит, дети преображаются на глазах. Им нравится фехтовать, дети получают удовольствие, и родители гордятся ими. Что еще может быть лучше?

— Дети тоже с особенностями здоровья?

— Конечно, у нас же паралимпийский спорт.

— То есть работа продолжается?

— Конечно. Мы съездили на Кубок мира, собрали там золото, мы выиграли, 4 человека выиграли Кубок кубков, "малышня" тоже 5 медалей золотых завоевала, серебряные, бронзовые. Все мы, слава Богу, относимся не к Паралимпийскому комитету, а к историческим корням, к федерации колясочников. Она первая сразу выступила в нашу защиту, прислала список, что эти спортсмены чистые, что никогда не было допинга. Благодаря этому нас допустили к международным соревнованиям внутри вот этой системы. В октябре мы съездили на детское первенство мира, а в ноябре — на кубок мира. Блестяще выступили, подтвердили свой класс и уровень мастерства. Мы как фехтовали, так и будем фехтовать, а уж как там разберутся — чистая политика. У каждого свое дело. Те ребята пусть разбираются с политикой, а мое дело — реабилитация детей, подростков, взрослых и травмированных.

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