Евросоюз хочет ослабить сербскую армию — эксперт

Профсоюз военнослужащих Сербии провел первую в истории вооруженных сил страны акцию протеста перед зданием минобороны в Белграде и шествие к президентскому дворцу. Как сообщает информагентство Танюг, массовый протест собрал несколько сотен человек. По словам активистов, сербский военнослужащий не может прокормить семью, при этом 250 дней в году отсутствует дома, новые протесты неминуемы.

Фото: АР

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал старший научный сотрудник Институт славяноведения РАН Петр Искендеров.

— Насколько серьезная ситуация в рядах военных, могут ли они активизироваться?

— Военные исторически играют особую роль на Балканах, в частности, в Сербии. На протяжении, примерно, последних 30 лет, начиная с распада Югославии, армия играла решающую роль в решении проблем государственного строительства Сербии, и ее взаимоотношений с соседями. Таким образом, влияние сербских военных в политике страны ни коем образом не следует недооценивать.

Другое дело, что после свержение Слободана Милошевича, военные заняли достаточно сдержанную позицию, и не пытались активно влиять на политическое противостояние в стране. Однако сейчас тяжелое социально-экономическое положение в Сербии вынуждает военных начать играть более активную роль. Дело в том, что Сербия подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим, была во многом вынуждена следовать в фарватере либеральных реформ, которые ухудшают социально-экономическое положение страны. И кроме того, в ЕС крайне недовольны тем, что Сербия обладает сильной армией и подозревает Белград в стремлении более активно сотрудничать в этой области с Россией. Поэтому Брюсселем предпринимаются меры по ослаблению сербской армии.

Так что здесь соединились социально-экономические проблемы и недовольство определенных военных кругов тем, что правительство Сербии слишком активно следует в фарватере требований ЕС. Поэтому правящей коалиции не удастся отмахнуться от протеста сербских военных, учитывая особую роль сербской армии в политике, что сербская армия является одним из столбов сербской государственности в нынешних условиях, когда перед Сербией стоят новые вызовы, в том числе, касающиеся и международного терроризма.

— Сербская армия боеспособна?

— Да. В настоящее время сербская армия является одной из ключевых армий на Балканах, несмотря на все те реформы, которые проводились, несмотря на последствия бомбардировок. И сербская армия является одной из основных опор правительства в том, что касается противодействия терроризму, противодействия тем террористическим структурам, которые активно укрепляются на Балканах, используя, в том числе, приток беженцев. И, безусловно, сербская армия, если она действительно активизирует свои выступления, это потребует от правительства серьезных уступок в социально-экономической и политической сфере, правительству придется к этому прислушиваться.

Отметим, ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе пресс-конференции с коллегой из российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что Белград хотел бы вступить в Европейский Союз, но не станет этого делать, если такой поступок вызовет ухудшение отношений с Россией.

Министр признал, что вступление в Евросоюз в целом отвечает интересам государства. "Мы — страна, которая и географически, и политически относится к этой части Европы — сказал Ивица Дачич. — Но это никак не может быть в ущерб нашим хорошим отношениям с Российской Федерацией".

Кроме того, дипломат заверил, что Сербия не намерена вступать в НАТО. Как и раньше, Сербия намерена следовать политике военного нейтралитета.

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