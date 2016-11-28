Внедрять электронное делопроизводство надо везде. Вопрос в финансах — эксперт

Мы живем в век информационных технологий, вполне успешно работает портал Государственных услуг. Не пора ли переходить на электронный документооборот и в органах правопорядка?

Ведомства посылают запросы, обмениваются, в том числе с коллегами из зарубежья, документами с помощью обычной почты. На пересылку-переписку иногда уходит полтора-два года, в то время как СИЗО переполнены. Каждого заключенного необходимо кормить и содержать. На охрану, помещение, белье, медобслуживание и ЖКХ уходит порядка 50 тысяч рублей в месяц на каждого задержанного.

Бывший сотрудник оперативных служб МВД, доктор юридических наук, автор ряда книг о защите пострадавших от преступлений Петр Скобликов, ответил на вопросы Pravda.Ru на эту тему.

— Как оцениваете идею электронного документооборота в следствии? Оправдано ли это?

— Оправдается ли, эффективно ли это, зависит от многих обстоятельств. Прежде всего, такая инициатива предполагает значительные финансовые вливания. Но в российском бюджете нет средств, приготовленных для этих целей. Если их изымать из других расходных статей, тогда из каких?

Кроме того, целесообразно подсчитать, хотя бы ориентировочно, о какой сумме речь идет. Эту сумму кто-либо подсчитал? Боюсь, что нет. Ведь потребуется оснащение работников дознания и предварительного следствия, прокуратуры, компьютерной техникой, соответствующими интернет сетями и программным обеспечением, их обучение, сопровождение всего этого процесса, увеличение штата технических работников и консультантов, создание или увеличение базы данных.

Это в свою очередь тоже предполагает наличие так называемого железа, но помимо устройств для хранения информации, нужно будет программное обеспечение, обеспечение надежности хранения, потому что, речь идет об информации, составляющей ту или иную тайну: нотариальную, медицинскую, семейную, тайну следствия и так далее. Во что все это обойдется бюджету? Теперь на мгновение представим, что эти немалые деньги нам кто-либо подарил. Тогда уже можно всерьез оценить, просматривается ли позитив от введения электронного оборота? Пожалуй, да, но опять же при условии его оптимальной интеграции в уже имеющиеся обороты.

Потому что, если это будет альтернатива, тогда это — просто беда. Потому что ввести электронный оборот везде и для каждого все-таки невозможно. Как я уже сказал, необходимо обучение работников предварительного следствия, прокуратуры, их руководителей и многих других.

Но также необходимо обучение и оснащение тех лиц, которые оказывают юридическую помощь на этом этапе предварительного следствия, — защитников, представителей потерпевших и т. д. Но и это еще не все. В орбиту предварительного следствия может попасть кто угодно, любой гражданин.

И что, у нас любой гражданин находится на соответствующем уровне технической оснащенности и достаточно образован? Разве у всех нас есть электронная подпись, все мы имеем свободный доступ к интернету и легко создаем электронные документы? Отнюдь.

В таком случае, даже если электронный оборот будет вводиться, то в качестве дополнения к уже существующему обороту и стоит задача создания некой разумной модели интеграции одного с другим. А такой проект есть? Нет, это пока даже совершенно не продумано. И это, кстати, тоже требует финансовых вливаний.

— Но если электронный документооборот будет просто дополнением, вероятно, еще больше времени будет уходить на оформление?

— Если он будет в качестве дополнения, то дополнение предполагает выбор. Это будет зависеть от того, есть ли у человека возможность воспользоваться электронной почтой, создать и прислать электронный документ. Тогда он сможет также просто и быстро получить в ответ электронный документ.

У кого такой возможности нет, будет пользоваться традиционной возможностью. У всех лиц, участвующих в предварительном следствии, у свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, гражданских истцов, гражданских ответчиков, представителей подозреваемых — должен быть выбор.

— Могло бы это разгрузить СИЗО?

— Переполненность следственных изоляторов — это отдельная тема. Как могут освободиться места в СИЗО при наличии электронного оборота, как это связано с электронным оборотом? И почему от этого станет лучше людям? Кому станет лучше, если бандит не будет сидеть в СИЗО, а находиться на свободе?

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