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Источник Правда.Ру

Халифат начнется с Камеруна? 

Экспертное мнение

На северо-западе Камеруна в Баменде на прошлой неделе произошли ожесточенные столкновения населения с полицией, в ходе которых были убиты три человека. Об этом сообщает "Голос Америки". Протесты вызваны попытками властей перевести обучение и юридическую систему в англоязычных провинциях на французский язык.

Халифат начнется с Камеруна?
Фото: АР

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

— Кому выгодна эскалация конфликта в Камеруне? Нигерии, с которой у Камеруна территориальные споры? Боко Харам, которая действует в регионе?

— Боко Харам, конечно. Боко Харам это нигерийская организация. Сама Нигерия входит в коалицию борьбы с терроризмом, включая Боко Харам.

— Может быть Франции, которая хочет прибрать к рукам природные ресурсы региона?

— Это отдаленная цель.

— Неужели правительство Камеруна не учится на опыте Украины? Мировой опыт показывает, что языковый вопрос очень чувствительная проблема в межнациональных отношениях и может привести к гражданской войне…

— Камеруном управляет президент, который 10 месяцев в году живет в Швейцарии. Очевидно, что этот вопрос используется с целью дестабилизации страны террористическими джихаддисткими силами, которые руководствуются и направляются крупнейшей террористической организацией, существующей в настоящее время — Боко Харам. Эта организация уже распространила свою деятельность на ряд соседних стран, включая Камерун, Нигер, Мали. Боко Харам присоединилась к "Исламскому государству" (запрещенная в РФ организация). Оно продолжает активно вести террористическую деятельность в данном регионе, пытаясь возродить прежний халифат, существовавший на этой территории под названием Сокото.

На Боко Харам, численностью порядка 5 тысяч человек, приходится, примерно, 60% человеческих потерь, убитых в результате террористической деятельности на территории всей Сахаро-Сахельской зоны. Таким образом, на севере Камеруна Боко Харам ведет активную деятельность для того, чтобы выбить эту страну из числа коалиции по борьбе с терроризмом в Африке, ослабить эту коалицию.

— Угрозы гражданской войны нет?

— Конечно, есть, она существует, но пока не является столь великой. Тем не менее, камерунские власти ведут деятельность по укреплению своих позиций и организации более сильного сопротивления Боко Харам и террористической угрозе. Россия и Камерун установили связи по координации борьбы против террористической угрозы. Мы поставляем туда некоторое оружие, заключены соответствующие соглашения о поставках стрелкового оружия, и другой военной техники в порядке борьбы против террористических угроз.

Напомним, Камерун возник в 1961 году, как федеративное государство, состоящее из двух частей — франкоязычной и англоязычной. Южного Камеруна с Республикой Камерун (Восточным Камеруном) — Федеральная Республика Камерун (ФРК). Но англофоны, оказавшись в меньшинстве с тех пор считают, что подвергаются " магинализации" и офранцуживанию. И их претензии обоснованы, французский язык в 90 годы стал государственным, а английский -нет. Название страны также вернули к французскому Republique du Cameroun, в правительстве 90 процентов постов заняли представители франкофонов. Англофоны также считают, что доходы от нефтяной отрасли используются только на пользу франкофонов. В 90 годах англоязычная элита юго- запада (нефтяная), выдвигает требования подлинной автономии, а потом и отделения.

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Темы Африка Камерун Евгений Корендясов
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