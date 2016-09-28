"Бесспорный виновный в деле о крушении "Боинг" есть - это Украина"

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов по просьбе "Правды.Ру" прокомментировал доклад Международной следственной группы о причинах катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе.

- Доклад большой, и я не думаю, кто-то - кроме самих авторов - успел его полностью прочитать и проанализировать. Я отвел на это ближайшие сутки, не меньше.

Так что пока не могу сказать обо всех стыковках и не стыковках. Но видно, что значительная часть доклада построена на откровенных слухах, сплетнях, давно уже опровергнутых, на сообщениях из социальных сетей, и очень сомнительных структур, вроде Bellingcat. Это бросается в глаза.

В принципе, ничего особо нового мы не увидели в этом докладе. Если не считать появления некоторых дополнительных странных аудиозаписей. И они тоже вызывают целый ряд вопросов и сомнений, в частности, источник этих записей, кто на них звучит, и, самое главное, какой смысл было их озвучивать, если они не подтверждают официальную версию.

Но конечно, доклад надо тщательно проанализировать. И уже тогда делать окончательные выводы.

Точку в следствии ставить рано, об этом следователи и сказали. Но зачем надо было обнародовать? Давно уже Голландия обещала и откладывала обнародование доклада. (Обнародования) требовала общественность, этого требовали те, кто финансировал работу следственной комиссии. Так что понятно, почему этот доклад появился сейчас. Но выводы, сделанные данной комиссией, конечно, вызовут больше споров, чем ответов.

Не думаю, что будут какие-то серьезные последствия, если учесть, что следствие не закончено. На главный вопрос - кто же стрелял - следствие не ответило. Я так понимаю, в ближайшее время и не ответит.

Что же касается юридических последствий... Наверное, некоторые особенно жадные юристы опять обратятся к родственникам погибших. Чтобы уже под этот доклад собирать всевозможные подписи - и в отношении России, и так называемых "сепаратистов" и т.д.

Собрать-то они деньги соберут, но ясно, что до суда пока что это дело дойти не может по той самой причине, которая была озвучена - следствие еще не закончено.

Пока что из тех докладов, что были представлены (нынешний и прошлогодний, голландского Совета безопасности, о технической стороне дела - прим.) установлен только один бесспорный виновный - это государство Украина. Которая не закрыла воздушное пространство ни для военных самолетов, ни для гражданской авиации.

Это было установлено еще во время доклада Совета безопасности Голландии. И кстати, это никем не опровергнуто, никто с этим не спорит. Других виновных пока что, на самом деле, не установлено. А к Украине иски уже можно подавать.

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