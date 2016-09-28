Эксперт: Налог на тунеядство - слишком драконовская мера

Россия решила ввести «налог на тунеядство». Согласно законопроекту, разработанному Министерством труда и социальной защиты, неработающие россияне будут обязаны оплачивать посещение поликлиник и больниц. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

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«Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь не работы, - они будут должны внести платеж за фактическое использование социальной инфраструктуры», - заявила Голодец.

Pravda.Ru обратилась за комментарием такого нововведения к первому заместителю председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгию Федорову.

«С моей точки зрения, это абсолютно несправедливая мера, драконовская, - заявил эксперт, - по причине того, что у нас огромное количество безработных, либо временно работающих людей, которые просто не могут устроиться на работу, так или иначе в ряде регионов».

Георгий Федоров объяснил, что в больших городах устроиться на работу сложно, но все же проще, чем в маленьких городах и поселках, где вообще работы нет никакой.

Очевидно, что без предоставления рабочих мест, без роста промышленности и приемлемых условий труда эта мера не оправдана, она ухудшает социальное положение граждан, и повышает социальную напряженность в регионе.

Собеседник Pravda.Ru добавил, что нужно бороться с нелегальной иммиграцией, которая обрушивает рынок труда в областях, где коренные жители не могут устроиться на работу - там официальная коррупция.

Государство должно заботиться о поднятии производства и сельского хозяйства, чтобы любой нормальный человек, который хочет работу и стабильности, мог бы это получить. «Нужно решать вопросы с занятостью населения совершенно иными способами, а не такими, которые предлагают наши власти", - подытожил эксперт.

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