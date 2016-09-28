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Источник Правда.Ру

Катастрофа MH-17: Компенсацию за "Боинг" обязана выплатить Украина

Экспертное мнение

Доклад Международной следственной группы о причинах крушения "Боинг" "Малайзийских авиалиний" в Донбассе по просьбе "Правды.Ру" прокомментировал профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

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- Сам по себе вывод доклада еще не означают, что это и есть окончательное решение по этому вопросу. Без суда такой вопрос не может быть решен окончательно.

Что касается судов, здесь тоже может быть несколько вариантов развития событий.

Во-первых, Россия является суверенным государством, так же, как и Нидерланды, здесь действуют принципы, которые не позволяют привлекать другое государство к разбирательствам в суде без его согласия. Это принцип суверенного равенства.  

Во-вторых, сами по себе выводы доклада достаточно косвенные, и требуют дополнительных, видимо, доказательств. То, что перемещалась техника, это требует доказательств. Поэтому я не думаю, что такие голословные выводы могут лечь в основу какого-то серьезного решения.   

В-третьих, доклад устанавливает, что это произошло не с территории России, а произошло с территории Украины. Соответственно, за данные территории и населенные пункты отвечает  центральное правительство в Киеве.

Поскольку мы имеем дело с вооруженным локальным конфликтом, международное право в данном случае устанавливает, что действует только право вооруженных конфликтов. То есть международное право, которое регулирует отношения участников вооруженного конфликта.

В любом случае, не может быть никаких претензий к России как к суверенному государству. И доклад  совершенно верно такого вывода не делает.  

Эти доклады делаются для того, чтобы подпитать угасший интерес, то есть,  преследует политические цели. Потому что с правовой точки зрения даже квалифицированным юристам непонятно, в чем заключается претензия.  

Поскольку мы все понимаем, что за военные преступления отвечают конкретные должностные лица, конкретные военнослужащие, повстанцы, не важно. То есть, это должны быть конкретные люди. Нет такой возможности в международном праве привлечь государство отвечать за военные преступления. Это должны быть конкретные личности. И они, как я и предполагал, в докладе не упоминается.

То есть это преступление, которое так и осталось не раскрытым. На мой взгляд, доклад совершенно не продвинулся в решении этой проблемы, раскрытия преступления.

При этом, я хотел бы заметить, что  должностные лица в Киеве несут персональную ответственность. Потому что, территория находилась под  их контролем, вооруженный конфликт имел место быть, воздушное пространство должно было быть закрыто. Это безусловная аксиома международного права. Никаких гражданских полетов не должно было быть в тот период. И за это будет персональная ответственность должностных лиц в Киеве.

Юридических никаких последствий для России я не вижу. Политические последствия... И так отношения между западными государствами и Россией находится в самой холодной точке.  

Но есть глобальные вопросы, по которым надо совместно работать. Я думаю, что Россия и Запад  заинтересованы, чтобы эти вопросы разрешались.

Этим докладом решаются  сиюминутные политические задачи. Они никак, на мой взгляд, не могут в корне изменить политический расклад, который сложился в настоящий момент.

То , что родственники погибших обратились в суд - правильно сделали. Они обратились в голландский суд с исками к правительству Украины, и это правильно. Украина обязана выплатить компенсацию, поскольку ее должностные лица не приняли всех мер предосторожности, не закрыли небо для гражданских полетов.

Россия не сторона конфликта, не совершала никаких противоправных действий. Этот доклад был подготовлен в рамках внутренних расследований Нидерландами. Соответственно, дальше они и будут определять его судьбу.

Темы MH-17 Украина Донбасс Нидерланды
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