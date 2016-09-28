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Источник Правда.Ру

Год операции ВКС: Почему сирийская армия оказалась не готова к победам

Экспертное мнение

Год назад начались активные действия России в борьбе с террористами в Сирии. Правительство рассчитывало, что операция продлится несколько месяцев. Однако, прошел уже год.

Что мешает разгрому террористов в Сирии?
Фото: АР

Чего удалось добиться за прошедшие месяцы в Сирии рассказал Правде.Ру политолог Сергей Михеев.

"Наши действия вполне успешные: Россия совместно с армией Сирией остановила продвижение террористов. Но победа пока неполная, потому что сирийская армия не готова эту победу одержать, она просто не справляется с поставленной задачей, несмотря на достаточно серьезную поддержку с нашей стороны. Насколько долго все будет затягиваться — серьезный вопрос, в том числе, и для российской внешней политики. Мы не можем еще больше втягиваться в эту операцию", — рассказал эксперт.

По мнению Сергея Михеева, причинами, почему операция в Сирии так затянулась, является то, что сирийские вооруженные силы не способны добиваться крупных успехов, а перемирия являются временными и лишь дают возможность террористам перегруппироваться и подтянуть новые силы.

"Россия укрепила свои внешнеполитические позиции, несомненно, и заставила считаться с нами, пойти Запад на целый ряд шагов по разным направлениям. Ситуацию в Сирии без нас решить, на данный момент, невозможно. С нами вынуждены считаться и США, и Европа, и Турция, и другие игроки в этом регионе. В том, что операция на Ближнем Востоке — удачный политический ход, сомневаться не приходится. Однако затягивание или слишком углубленное втягивание в конфликт может со временем дать негативные последствия", — считает политолог.

Напомним, 30 сентября Россия приступила к военной операции против боевиков в Сирии. Ранее Правда. Ру писала, что провальная политика Барака Обамы привела к тому, что США уступили России роль ключевого игрока на Ближнем Востоке. Как сообщает эксперт по национальной безопасности Кейти Макфарланд, политика Обамы привела к тому, что Америке откровенно хамят.

"Его дурачит Владимир Путин, дурачат русские, дурачат китайцы, северокорейцы и иранцы. США позволяют помыкать собой. О нас забывают, нам хамят. Это проявляется как в незначительных вещах, когда президенту не смогли найти трап для самолета, так и в значительных, когда русские прямым текстом говорят США: "Послушайте, ребята, если вы будете нам мешать, мы вас разбомбим". И у Америки нет никакого дополнительного преимущества", — сообщила Макфарланд в эфире телеканала Fox News 5 сентября.

По мнению Кейти Макфарланд, США обманываются, считая себя ключевыми игроками на Ближнем Востоке."Там только две стороны. Одна из них — это Россия, Иран и Асад. Вторая сторона — ИГ. А мы каким-то образом пытаемся быть мифической третьей силой. США уступили ведущую позицию мы русским и иранцам. И сегодняшние проблемы Ближнего Востока не решит ни президент Обама, ни госсекретарь Керри, ни даже возможный президент Клинтон. В настоящий момент русские оставляют внешнюю политику США далеко позади", — считает Кейти Макфарлан.

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Темы Сирия терроризм Сергей Михеев
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