Итогам дебатов в США из СМИ верить нельзя

По данным CNN, 62% зрителей заявили об убедительной победе Клинтон, Трампа поддержали 26%. При этом у республиканской прессы - обратная картина.

К примеру, Breitbart пишет, что дебаты выиграл републиканец Дональд Трамп и приводит статистику - 76% - за Трампа, 24% за Клинтон

Существует ли объективная оценка происходящего, Pravda.ru пояснил профессор политологии Университета штата Теннесси (США), эксперт Российского Совета по Международным Делам, доктор экономических наук Андрей Коробков.

Он отметил, что поскольку все опросы, которые цитируются до настоящего времени, делаются на основе аудитории конкретной газеты или телеканала, естественно, у каждой из этих групп есть свои политические преференции.

"Через несколько дней выйдут результаты опроса, который покажет изменения в рейтингах кандидатов по всей стране, тогда будет что-то ясно. Можно уверенно сказать, что Трамп не выиграл. Гораздо сложнее сказать, выиграла ли Хиллари. Возможно, она все-таки выступила несколько успешнее, но я не думаю, что это серьезно изменит соотношение сил, поскольку, никаких прорывов или провалов на этих дебатах не произошло".

По словам Андрея Коробкова, "кандидаты вели себя так, как ожидалось, никаких сенсаций, и в целом, все осталось на своих местах. Пресса, телевидение откровенно играет на Хиллари. Есть только один правый канал Фокс, который занимает протрамповскую позицию, все остальные не просто симпатизируют Хиллари, а делают все, что склонить чашу весов в ее пользу. Поэтому, об объективности прессы говорить просто не приходится".

В перспективе нужно верить только результатам опросов, которые будут проведены независимыми организациями. И вот результаты опросов уже по отношению к этим дебатам будут даны только через несколько дней, отметил эксперт.

"Пока же, как я уже говорил, все, что дается, это дается политически ангажированными СМИ, а среди этих средств абсолютное большинство играет на Хиллари. А вообще, этот цикл отличается не только уже какой-то вышедшей за пределы приличия политизации прессы, но так же, и жестким расколом электората. Хиллари - это коалиция меньшинств, плюс, идейные либералы. Трамп - это просто белый средний класс. И это просто поразительно, насколько все разделилось. У Трампа 90% избирателей это белые, и только один из 10 его избирателей представляет какое-то меньшинство: проамериканцев, гомосексуалистов. А у Хиллари все наоборот, у нее больше трети ее поддержки это меньшинства, при том, что доля голосующих за Хиллари среди меньшинств просто колоссальна. Скажем, больше 90% афроамериканцев голосуют за Хиллари, и только 4% собираются отдать голоса Трампу. Такого жесткого раскола общества не было уже очень долгое время", резюмировал Андрей Коробков.

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