Ирина РОДНИНА: "От действий WADA и Макларена пострадал весь мировой спорт"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии организации, сделанный Ричардом Маклареном, недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

РИА Новости

"Правда.Ру" недавно сообщала, что открытое письмо опубликовал генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер. В нем сказано, что "во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно". WADA высказало претензии к переводам текстов, использованных в докладе: нужны более детальные расшифровки.

Напомним, что во второй части доклада Макларена утверждается, что с допинг-пробами российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи в 2014 году, производились махинации, после чего Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также организация инициировала проверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиад в Лондоне и Ванкувере, которые прошли в 2012-м и 2010-м соответственно.

"Правда.Ру" сообщала, что 24 февраля появилась информация о том, что МОК начал проводить перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов, фамилии которых фигурируют в докладе WADA. Известно, что WADA направило в зимние федерации письмо, в котором говорится о расхождениях в прочтении, появившихся с момента опубликования доклада Макларена.

Директор департамента информации и печати МИДа Мария Захарова так прокомментировала заявление WADA, признавшего бездоказательность доклада Макларена: "Ровно полгода ушло у международных чиновников на то, чтобы признать решение необоснованным. А вот ущерб для мирового спорта ещё только предстоит оценить".

На вопросы Pravda. Ru ответила Ирина РОДНИНА, депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

25 февраля 2017 года пришла новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило об отсутствии достаточных доказательств вины российских спортсменов, содержащихся в отчете Ричарда Макларена. Что теперь? Кто ответит за ущерб, нанесенный российскому спорту? Каковы будут дальнейшие шаги России?

Я думаю, должна определять и Федерация, и сами спортсмены, и Олимпийский комитет; а самое главное — Паралимпийский комитет. Я думаю, они здесь лучше владеют информацией, какие предъявлять претензии. Ну а то, что там не названы окончательно какие-то фамилии, имена — к сожалению, такая общая тенденция не только в спорте, но еще в политике: просто вылить на какого-то ушат грязи — а дальше как получится.

Можно ли оценить ущерб, который понесли спортсмены? Ущерб для их карьер, жизней?

Я думаю, это очень сложно… Но есть такое понятие, как "нанесение морального ущерба". Как это оценивать, я не знаю; но, по крайней мере, должны быть сделаны какие-то выводы. Потому что если спортсмены — особенно такие, как Елена Исинбаева, которая точно шла на медаль — готовы были показать наивысшие результаты, то здесь, наверное, уже главное - это высочайшая цена олимпийского золота, цена затраченных усилий и тренировок. Просто подумайте о том, сколько она с момента рождения ребенка потратила сил, времени и нервов, чтобы подготовить себя снова к наивысшим спортивным достижениям. Хотя бы даже этот ущерб посчитать.

Мы ведь никогда не считаем, сколько сил и средств стоит подготовка спортсменов. А это как раз сравнительно легко просчитывается: количество часов, аренда зала, оплата тренера, поездки, форма — это все можно просчитать.

Есть смысл привлекать к ответственности WADA, как-то добиваться возмещения такого ущерба?

Я считаю, здесь надо все-таки посмотреть все юридические моменты, чтобы не поднимать ненужную волну. Если мы не можем бороться такими же методами, какими борются против нас, — все ли получится? Мы должны все сделать юридически выверено, обставить все аспекты очень аргументированно. Потому что — насколько мне известно — каждый президент Международного олимпийского комитета так или иначе сталкивается с борьбой за чистоту олимпийского движения, за продолжение олимпийского движения как такового, в конце концов.

Были бойкоты, был и есть допинг, есть бойкоты до сих пор… Как сохранить целостность и смысл олимпийского движения? В этом и состоит главная задача президента Олимпийского комитета.

С одной стороны, я считаю, что Бах выстоял в этой борьбе; но он выстоял просто сам, как лидер. А теперь надо, чтобы сам Олимпийский комитет определил свои функции. Ведь нанесение ущерба произошло не только в отношении наших спортсменов, но и в отношении и всего нашего Олимпийского комитета, спортивного движения. Здесь пострадал весь мировой спорт.

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