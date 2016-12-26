Китай должен отправить имеющийся у него флот, в том числе авианосец "Ляонин", за пределы привычных для него вод для расширения зоны своего действия, в частности, в Южную Америку. Как сообщает Global Times, только так Пекин сможет облегчить оказываемое на него давление со стороны США.
Насколько может быть расширена зона действия авианосцев, рассказал Pravda.Ru кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.
— Как оцениваете китайскую группировку авианосцев, ее боевой потенциал? Насколько может быть расширена зона действия?
— Китайский флот уже на протяжение длительного времени расширяет сферу своих действий, он начал регулярно посещать порты стран Южной Америки еще несколько лет назад, где-то около 2010 года. То есть, для них визиты в удаленные районы мира не есть что-то новое. У Китая бывают боевые походы по 9 месяцев, были заходы и в порты Южной Америки, Европы, например, Польши, а Африка уже вся в зоне действия. То есть, они хотят просто направлять в эти районы наиболее крупные корабли. Раньше это были отряды из трех эсминцев и фрегатов. В этом нет ничего удивительного. У Китая огромные глобальные интересы, огромные инвестиции по всему миру, ясно, что за этим должно следовать глобальное военное присутствие.
— Какая может быть реакция США?
— А у Штатов не может быть никакой реакции. Политически тут нет оснований для реакции, Китай ничего не нарушает, США сами присутствуют в непосредственной близости от Китая в военном отношении в гораздо большей степени. Более того, они усиливают свое присутствие в Восточной Азии. Ясно, что это не вызовет у американцев восторга, они будут пытаться укреплять свою систему союзов в этих регионах, но, не думаю, что там может произойти что-то резкое или кардинальное с их стороны.
— То есть, Китай без проблем может установить точки снабжения в Южной Америке?
— Они уже создали первый свой пункт снабжения, он в Африке, в Джибути. В Южной Америке у них уже есть страны, которые, если китайцы так уж захотят, легко разрешат создать эти пункты снабжения. Первыми приходят в голову такие страны, как Венесуэла и Куба, но учитывая присутствие китайцев в экономиках многих стран региона, их там может быть и больше. Так что, если Китаю потребуется пункт снабжения флота в Южной Америке, проблемы не будет.
Другое дело, если они захотят постоянную военную базу. Пункт снабжения — военный объект, но там нет постоянно развернутых боевых частей. А вот, если они захотят базу, тогда, наверное, следует ожидать какой-то реакции со стороны США.
Напомним, отношения между Пекином и Вашингтоном в прошлом году обострились. Виной всему — спорные территории в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай. С точки зрения Пекина, cпорные территории в Южно-Китайском море — это принадлежащие Китаю естественные острова, которые он наращивает с исключительно мирными целями.
С точки зрения других претендентов на эти территории и их покровителей в США, китайцы осуществили строительство искусственных островов на месте затапливаемых рифов и отмелей, поэтому, согласно международному праву, у них там есть в распоряжении только 500-метровая зона безопасности.
"Сейчас США нет резона обострять отношения с Китаем, потому что американский рынок в значительной степени зависит от поставок китайских товаров на потребительский рынок. В частности, каждая семья экономит где-то до тысячи долларов в год на покупке китайских товаров на внутреннем американском рынке. То есть Америка находится в сильной зависимости от китайских поставок товаров, поскольку, общий объем внешней торговли — под 600 миллиардов долларов. Это довольно большой объем внешней торговли", — рассказал ранее Pravda.Ru Андрей Островский, замдиректора Института Дальнего Востока РАН, профессор и руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая и стран Восточной Азии.
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