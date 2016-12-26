Китай задумал окружить США авианосцами

Китай должен отправить имеющийся у него флот, в том числе авианосец "Ляонин", за пределы привычных для него вод для расширения зоны своего действия, в частности, в Южную Америку. Как сообщает Global Times, только так Пекин сможет облегчить оказываемое на него давление со стороны США.

Фото: АР

Насколько может быть расширена зона действия авианосцев, рассказал Pravda.Ru кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

— Как оцениваете китайскую группировку авианосцев, ее боевой потенциал? Насколько может быть расширена зона действия?

— Китайский флот уже на протяжение длительного времени расширяет сферу своих действий, он начал регулярно посещать порты стран Южной Америки еще несколько лет назад, где-то около 2010 года. То есть, для них визиты в удаленные районы мира не есть что-то новое. У Китая бывают боевые походы по 9 месяцев, были заходы и в порты Южной Америки, Европы, например, Польши, а Африка уже вся в зоне действия. То есть, они хотят просто направлять в эти районы наиболее крупные корабли. Раньше это были отряды из трех эсминцев и фрегатов. В этом нет ничего удивительного. У Китая огромные глобальные интересы, огромные инвестиции по всему миру, ясно, что за этим должно следовать глобальное военное присутствие.

— Какая может быть реакция США?

— А у Штатов не может быть никакой реакции. Политически тут нет оснований для реакции, Китай ничего не нарушает, США сами присутствуют в непосредственной близости от Китая в военном отношении в гораздо большей степени. Более того, они усиливают свое присутствие в Восточной Азии. Ясно, что это не вызовет у американцев восторга, они будут пытаться укреплять свою систему союзов в этих регионах, но, не думаю, что там может произойти что-то резкое или кардинальное с их стороны.

— То есть, Китай без проблем может установить точки снабжения в Южной Америке?

— Они уже создали первый свой пункт снабжения, он в Африке, в Джибути. В Южной Америке у них уже есть страны, которые, если китайцы так уж захотят, легко разрешат создать эти пункты снабжения. Первыми приходят в голову такие страны, как Венесуэла и Куба, но учитывая присутствие китайцев в экономиках многих стран региона, их там может быть и больше. Так что, если Китаю потребуется пункт снабжения флота в Южной Америке, проблемы не будет.

Другое дело, если они захотят постоянную военную базу. Пункт снабжения — военный объект, но там нет постоянно развернутых боевых частей. А вот, если они захотят базу, тогда, наверное, следует ожидать какой-то реакции со стороны США.

Напомним, отношения между Пекином и Вашингтоном в прошлом году обострились. Виной всему — спорные территории в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай. С точки зрения Пекина, cпорные территории в Южно-Китайском море — это принадлежащие Китаю естественные острова, которые он наращивает с исключительно мирными целями.

С точки зрения других претендентов на эти территории и их покровителей в США, китайцы осуществили строительство искусственных островов на месте затапливаемых рифов и отмелей, поэтому, согласно международному праву, у них там есть в распоряжении только 500-метровая зона безопасности.

"Сейчас США нет резона обострять отношения с Китаем, потому что американский рынок в значительной степени зависит от поставок китайских товаров на потребительский рынок. В частности, каждая семья экономит где-то до тысячи долларов в год на покупке китайских товаров на внутреннем американском рынке. То есть Америка находится в сильной зависимости от китайских поставок товаров, поскольку, общий объем внешней торговли — под 600 миллиардов долларов. Это довольно большой объем внешней торговли", — рассказал ранее Pravda.Ru Андрей Островский, замдиректора Института Дальнего Востока РАН, профессор и руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая и стран Восточной Азии.

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