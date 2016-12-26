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Источник Правда.Ру

Екатерина Лахова: "Закон Димы Яковлева" помогает нашим детям оставаться русскими

Экспертное мнение

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что отмена "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских сирот в США, возможна только после того, как Вашингтон даст возможность проследить судьбу уже усыновленных детей из РФ в Америке.

Прежде чем отдавать российских детей в США, может обратиться к п
Фото: Fotodom.ru/DP

Напомним, "закон Димы Яковлева", принятый в конце декабря 2012 года, широко известен из-за статьи, которая запрещает американцам усыновлять детей из России. Свое неофициальное название закон получил по имени ребенка, погибшего в машине усыновившего его гражданина США. Американский суд приемного отца оправдал.

Есть ли необходимость отмены закона, Pravda.Ru рассказала председатель Общественной организации "Союз женщин России", член Совета Федерации Екатерина Лахова.

— Нужно ли отменять закон? Даст ли Вашингтон возможность отслеживать судьбу усыновленных детей?

— Никакой системы контроля в США не отработано, ее нет совершенно. За 25 лет, сколько мы занимаемся сиротами, осуществлять контроль самим — нереально. К тому же, российские дети, которых усыновили, перестают говорить на русском языке. Это полнейшее нарушение конвенции о правах ребенка на знание языка, которую мы ратифицировали. Нельзя все это забывать. Выстроить ту систему, которая будет специально этим заниматься — сейчас нереально. Вот и все. С какой целью Анна Кузнецова делает такие заявления, я не знаю.

— Есть ли потребность отдавать российских детей-сирот заграницу? 

— Нет. Я считаю, нам надо создавать условия, чтобы они оставались здесь. Самое главное — нужно предпринять все меры, чтобы таких детей было меньше, чтобы людей не лишали родительских прав. Для этого должен быть крайний случай и чрезвычайные обстоятельства. Очень часто, когда лень работать с неблагополучными семьями, родителей лишают прав, а ребенка забирают в учреждение, вот и все. Чтобы изменить систему, необходимо принимать меры, которые направлены на работу с семьей, в первую очередь.

Отметим, ранее председатель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева заявила, что меры по развитию внутреннего усыновления дают эффект.

"Тема усыновления сирот находится в центре общественного внимания, а меры, принятые государством по развитию внутреннего усыновления, дают эффект. Сейчас в банке данных детей-сирот 70 тысяч, а еще несколько лет назад было примерно 200 тысяч", - сказала она.

В числе принятых государством мер Гордеева отметила перестройку детских домов в центры устройства сирот в семьи. По ее словам, теперь задача этих учреждений заключается в подборе замещающих семей для сирот, сообщает ТАСС. "Кроме того, сироты теперь учатся в обычных школах, а не в интернатах. Повсеместно созданы школы приемных родителей, не только в крупных городах. Идет перестройка всей системы", - сказала Гордеева.

Она подчеркнула, что эти меры дают эффект. И назвала вполне закономерными результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому число людей, которые поддерживают "закон Димы Яковлева", в октябре 2015 года составило 76%. 

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Российские дети нужны США
Темы США дети Екатерина Лахова закон Димы Яковлева
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