Трамп "сотрёт" Обаму из истории США в четыре шага

Избранный президент США Дональд Трамп в первые дни после инаугурации может отменить 70% последних указов Барака Обамы. Об этом в интервью Fox News заявил бывший спикер конгресса, соратник Трампа Ньют Гингрич, охарактеризовав последние указы действующего лидера как "отчаянное безумие".

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Какие это могут быть указы?

— Есть четыре комплекса. Первый связан с миграционной реформой, второй — с внедрением или введением закона о доступном медицинском страховании, которое известно как Obamacare. Третий, очень важный комплекс, связан с охраной окружающей среды, он затрагивает интересы бизнеса, накладывая на него определенного рода ограничения по хозяйствованию. Четвертый блок — отмена ограничений в энергетической сфере, если не ошибаюсь, на бурение нефти, нефтегазовых разработок в природном шельфе и так далее.

Для России же самое важное — это изменение указов, связанных с введением секторальных санкций в связи с событиями на Украине, в Крыму и так далее. Например, указ о запрете оказания помощи "Роснефти" по бурению на Арктическом шельфе. Этот запрет касался деятельности Exxon Mobile Рекса Тиллерсона, который теперь претендует на пост госсекретаря. Данный указ может быть переформатирован, то есть санкции останутся, но вот эта компания по бурению шельфа на Арктическом шельфе может быть исключена из запретительного списка. Действительно непонятно, каким образом запрет на участие в проектах по бурению шельфа в районе Карского моря может повлиять на позицию России в Крыму.

Наконец, последние указы о поставках оружия в Сирию, в частности, поставок ПЗРК, они тоже могут быть отменены. Никакого согласия Конгресса не нужно, все делается росчерком пера, это прерогатива президента США как главы исполнительной власти. Все, что там требуется — это подобрать правильный юридический язык и форму, юридически безупречную.

— Неужели указы Обамы были настолько плохи, или просто Трамп испытывает личную неприязнь к Обаме?

— Дело все в том, что многие из этих указов с позиции республиканцев противоречили американской конституции. Например, указы об иммиграционной реформе. Это не личная неприязнь Трампа к Обаме, это позиция Республиканской партии, в частности по поводу этих реформ.

Напомним, 23 октября в ходе предвыборной кампании сам Трамп заявлял, что все "неконституционные" акты исполнительной власти, указы и другие документы президента США Барака Обамы будут отменены в случае его победы.

"Трамп, действительно, может покончить со всем тем наследием, которое оставил Обама. Это, прежде всего, касается реформы системы здравоохранения, которую Обама провел в 2010 году, и финансового регулирования Уолл-стрит. До прихода Обамы в американской истории президенты не отменяли то, что было сделано раньше, а пытались это модифицировать. Поэтому подход Трампа — это официальная американская позиция Республиканской партии, с которой она выходила и на выборы 12-го года, и на промежуточные выборы 14-го года. И в этом плане, да, для демократов это серьезная ситуация", — рассказал ранее Pravda. Ru Владимир Васильев.

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