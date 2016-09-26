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Источник Правда.Ру

Юрист: Налоги заставят россиян продавать свои квартиры

Экспертное мнение

С 26 сентября владельцы недвижимости по всей России начнут получать уведомления об уплате налога на недвижимость. Не все знают, что с 2016 года налог на имущество физических лиц рассчитывается по новым правилам, он будет увеличиваться на 20% каждый год. Полностью налог, рассчитанный по кадастровой стоимости жилья, приближенной к рыночной, мы начнем платить к 2020 году. Так, за трехкомнатную квартиру в столице уже в этом году придется заплатить 3678 рублей. А в 2020 году за нее же — 18 390 рублей.

Налог на жилье вырос в десятки раз, а на льготы малоимущим денег
Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

"Налог не увеличился, он остался в том же размере: для физлиц — 0,75%, для юрлиц — 1,5%. Сама база увеличилась и будет увеличиваться дальше.Теперь налог на недвижимость будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости жилья, а не оценки БТИ. Смысл кадастрового учета и кадастровой оценки заключается в том, что у вас не улучшилось или ухудшилось имущество, а просто требуется больше налогооблагаемая база. По центральному округу, Москве и Московской области, в среднем, увеличилась стоимость от 50 до 100 раз, то есть, не просто в 2-3 раза, а в 50-70-80-100 раз", — рассказал Правде.Ру заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

По словам юриста, никакой единой методики определения кадастровой стоимости квартиры на сегодняшний день не существует. "Люди жаловались, что кадастровая оценка превышает рыночную. Но это единичные случаи, вряд ли сделают в этом направлении какую-то корректировку", — сказал Александр Толмачев.

"С точки зрения налогообложения, государство все делает правильно. Необходимо увеличивать госбюджет, в том числе, и за счет налогов. Но во всех странах мира, кроме России, есть единый налог на недвижимость. У нас же есть и налог на землю, и налог на недвижимые объекты, которые стоят на этой земле. Это неправильно, необходимо ввести единый налог на недвижимость", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что незащищенные категории граждан не пострадают после введения новых правил. Однако по словам Александра Толмачева, никаких льготных категорий не будет. "За льготников государство должно доплачивать. Но оно не будет этого делать, у нас нет денег даже, чтобы покрыть пенсионные долги, — рассказал юрист. — Если у тебя нет денег для того, чтобы заплатить налог, ты должен продать имущество и переехать в то имущество, за которое ты способен заплатить налог".

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Темы налоги недвижимость Александр Толмачев
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