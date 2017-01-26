Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию по Украине. Абсолютное большинство проголосовало за поправку об обеспечении представительства Донбасса в Верховной Раде, но украинской делегации удалось снять ее с помощью процедурных уловок.

Как сообщает ресурс "Страна.ua", в резолюцию также записали требование выполнить Минские соглашения, изменить закон о люстрации, соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм, довести до конца расследования по убийствам на Майдане и Одесской трагедии 2014 года. Кроме того, ПАСЕ высказала озабоченность внесением в Верховную Раду законопроекта о государственном языке, ущемляющего права нацменьшинств. В резолюции предлагалось заменить понятие "российская агрессия" на "внутренний конфликт", однако данная поправка не прошла.

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин.

— Откуда такие революционные веяния? Будет ли Киев выполнять резолюцию?

— В ПАСЕ сейчас заседают люди, которые склонны поддерживать российские требования и инициативы. Изменили ситуацию и внешние факторы. Перед Трампом сейчас стоят абсолютно другие задачи, чем перед прежней администрацией. Для него главное противостояние — с Китаем, КНДР, Мексикой. Уже начал действовать советник президента Пол Манафорт, он представляет интересы групп, которые работали с Януковичем и Трампом.

В Европе также свои факторы перемен. Понятно, что очень изменится Франция, президентом станет Фийон или Ле Пен, в стране будет жесткая ориентация на то, чтобы снять с России санкции. То же самое происходит, кроме Германии, и в других европейских странах.

Таким образом, вся ситуация меняется в системных отношениях между Украиной и Россией. Мировой экономический кризис никуда не делся, и конфликт с Россией основную часть европейских стран и США абсолютно не устраивает. С другой стороны, США с приходом Трампа Украину с преференций списали, а привилегии, которые обещал Европейский Союз — безвизовый режим и другие пряники — он уже давать не хочет. Наоборот, европейские лидеры добиваются того, чтобы Украина пошла на уступки. Но страна сделать это не может, население страны против Минских соглашений. Получается замкнутый круг. Поэтому немного неожиданно, что ПАСЕ решила принять резолюцию в такой жесткой форме.

— Как в этой ситуации будет действовать Киев?

— Будет конфликт с ПАСЕ. Думаю, Порошенко, Турчинов, правящая коалиция знают, что выполнить Минские соглашения нельзя, потому что будут восстания, и их сметут. Скорее всего, все идет к выборам. Пройти через выборы было бы самым спокойным решением, это самый правильный механизм. Мы видим это на примере Молдовы, Болгарии, США и Греции. А потом уже начинать обсуждать эту ситуацию на Востоке.

— Зачем Порошенко посетил Эстонию и Финляндию? Поддержку искал?

— Денег, как всегда, просил. Видимо, хочет, чтобы там магазины "Рошен" открылись. Куда бы он не ездил, главная его тема — открыть магазины "Рошен". Может быть, он решил запустить механизм давления на украинское сообщество через внешние системы, поскольку денег внутри нет. Финансово-экономическая ситуация может обвалиться в любой момент, если денег не будет. А их никто не даст, потому что люди, группы Порошенко, Яценюка, Гройсмана, Турчинова погрязли в воровстве и бандитизме.

— В Кобленце прошел съезд националистических и патриотических партий Европы под лозунгом "Вчера, новая Америка, завтра новая Европа". Будет ли Европа новой?

— Их позиции усиливаются, особенно во Франции. Такая же ситуация в других европейских странах. Неизвестно еще, что будет осенью в Германии. То, что правые партии там усилятся, это однозначно. Но останется ли Меркель, большой вопрос. В очень тяжелом состоянии пребывают Греция, Италия. Усиливаются национальные геополитические настроения.

Эра глобализма заканчивается, мир перешел к межцивилизационной конкуренции, и европейское сообщество отказывается принимать новую орду, которая хочет захлестнуть Европу. Трамп начал строить стену между Мексикой и США, 300 тысяч нелегальных мигрантов куда-то выселят. Естественно, это еще более усилит оппозиционные настроения в Европе, это очень мощный фактор, который устранит либеральные, глобалистские, мультикультурные политические силы. А результатом станет переформатирование Европейского Союза.

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