"Речь прямо сейчас идет о полном разрушении промышленности Донбасса!"

Донецкий политолог Роман МАНЕКИН снова прокомментировал для читателей Pravda. Ru крайне тревожную ситуацию, которая складывается вокруг Донецкой фильтровальной станции, а также рассказал о значении, которая она имеет для Донбасса:

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— Чтобы верно оценить значение Верхнекальмиусской фильтровальной станции для Донбасса (не только для Донецка), нужно понимать, что Донбасс — степной регион. Этот тот самый регион, где бесславно закончили очень многие воители: от германцев Германариха до участников Крымского похода князя Голицына, фаворита царевны Софии. А погибали все эти полки от отсутствия воды — в сущности, от жажды.

Донбасс — индустриальный регион. И помимо использования воды в бытовых целях она жизненно необходима и для функционирования промышленности. Например, для выплавки одной тонны стали требуется до 20 м³ воды, до 500 м³ воды расходуется на производство 1000 киловатт электроэнергии, каждая тонна добытого угля требует 1 м³ воды и так далее.

Поэтому расцвет промышленного Донбасса начался после строительства канала "Северский Донец - Донбасс", который соединил реку Северский Донец с истоками реки Кальмиус. Канал начинается в нескольких километрах от посёлка Райгородока Славянского района, а завершается у Верхнекальмиусского водохранилища - к югу от города Ясиноватая. То есть когда в 2014 году бригада Стрелкова контролировала Славянско-Краматорскую агломерацию, канал на всем его протяжении находился под контролем ДНР.

Еще одна важная особенность: воды из Северского Донца поднимаются к Ясиноватой из низины вверх, на Донецкий Кряж. Доставку воды выполняют насосные станции. С юридической точки зрения канал в настоящий момент принадлежит украинской компании "Вода Донбасса", хотя доставка воды финансируется донецкими коммунальными предприятиями, находящимися в собственности ДНР. И еще очень важно понимать, что вода из Северского Донца, пройдя водозаборы Донецко-Макеевкой агломерации, поступает в Мариуполь (в настоящее время контролируется ВСУ), и прекращение подачи воды в Донецк на длительное время (на самом деле, в районе Донецка и Мариуполя есть водохранилища, стабилизирующие поступление воды) фактически предполагает остановку металлургических предприятий Мариуполя.

С точки зрения военной - территория, на которой находится Верхнекальмиуская фильтровальная станция, является так называемой серой зоной. Длительное время эта территория не контролировалась ни войсками ВСУ, ни ВС ДНР. Однако боестолкновения проходили и проходят в непосредственной близости от Верхнекальмиуской фильтровальной станции. Станция регулярно обстреливается. В 2014 году в результате обстрелов артиллерии ВСУ погибли несколько сотрудников станции. Летом 2014 года был перебит кабель, обеспечивающий поступление электроэнергии на станцию. И, как результат, миллионный Донецк на длительное время остался без воды: и питьевой, и для бытовых нужд, и технической. Воду в дни жителям доставляли городские власти водовозами несколько раз в день. Но воды, разумеется, не хватало. Так что это был довольно тяжелый период.

Что касается нынешнего захвата Верхнекальмиуской фильтровальной станции, то, полагаю, эту акцию следует рассматривать в комплексе с прекращением функционирования на территории Донбасса зарегистрированного на Украине мобильного оператора "Лайф", а также в связи с блокадой транспортных перевозок по Донецкой железной дороге (ДЖД). Украина в настоящий момент движется к убийству экономики, дабы привлечь к своим проблемам внимание мирового сообщества; и, как следствие, получить новые транши на ведение вялотекущей братоубийственной гражданской войны.

Персонажи, захватившие сейчас Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию, рассчитывают на ответные военные действия вооруженных сил ДНР. Они вначале обстреляли станцию, вынудили руководство принять решение о выводе с территории станции обслуживающего персонала, а затем захватили ее, не встречая сопротивления (в соответствии с условиями "Минска-2", территория, на которой располагается станция, считается нейтральной).

При этом в случае применения ВС ДНР тяжелого вооружения существуют известные риски разрушения гидротехнических сооружений. Соответственно, резко возрастает опасность того, что население Донецко-Макеевской агломерации - и через короткое время Мариупольской, останется без воды. Речь прямо сейчас идет о сознательном и полном разрушении промышленности Донбасса! Причем навсегда.