Николай Бурляев об Исаакиевском соборе: Протестовать могут только оппоненты правды

Народный артист России Николай Бурляев поделился с Pravda.Ru мнением относительно передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

— Что даст эта передача? Какие возможности раскроются? Как дальше будет развиваться?

— Протестовать против правды могут только оппоненты правды. Как говорил Достоевский: "Бог и дьявол борются, и поле битвы — сердце человеческое". Как говорили древние, Богу-богово, а кесарю-кесарево. И то, что по определению принадлежит какой-то организации, должно быть в ведении этой организации. Так как храм — это главный дом церкви, он и должен служить ей и православным людям. Поэтому передача храма — это абсолютно закономерное действие государства в процессе восстановления справедливости.

— Жители города в свою очередь опасаются, что в случае передачи Исаакиевского собора РПЦ, будет закрыт целый ряд образовательных, культурных и просветительских программ. Сможет ли передача Исаакия привлечь большее количество людей?

— Я приветствую то, что с передачей храма нашей церкви вход станет, как и положено на Руси, бесплатным (сейчас вход стоит 250 рублей — ред.). Что потеряют от этого те люди, которые проводили там свои мероприятия, мне трудно сказать. Но то, что выиграют люди от того, что этот храм будет отныне в ведении церкви православной, это большой плюс. Поскольку православная церковь всегда была во всем православном мире тем определяющим культурным центром, который собирал и распространял духовные ценности. Я уверен, что мероприятия в стенах этого храма, будь то встречи, показы православных фильмов, поднимающих человеческую душу на более высокий духовный уровень, послужат благу. Так что здесь опасаться не надо.

Напомним, ранее Санкт-Петербургская епархия РПЦ сообщила о подаче заявки на переведение здания музея-памятника Исаакиевского собора в ведение церкви на безвозмездной основе. Несмотря на то, что юридически Исаакиевский собор находится в руках государства и имеет статус памятника-музея, с 1990 года в нем проводятся богослужения.

В 2010 году Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, подписал закон о возврате имущества религиозного назначения религиозным организациям.

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