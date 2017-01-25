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Источник Правда.Ру

Политолог: Для США идея превентивного удара по России не новость

Экспертное мнение

Конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран до объявления войны конгрессом. Соответствующий законопроект был внесен в конгресс 24 января.

Политолог: Если Трамп применит ядерное оружие, мир ждет хаос

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.

— Насколько реально принятие этого закона и актуальна ли проблема?

— На самом деле, проблема не особо актуальна. Это, как мне кажется, больше популистский ход. Ядерное оружие рассматривается всеми сторонами без исключения как оружие сдерживания. Это не оружие на поле боя, это оружие, которое предотвращает развязывание крупномасштабной агрессии против какой-либо страны. В этом отношении разница между США, Россией и Китаем очень незначительная. Данная мера просто обеспечивает страну от каких-то форс-мажорных случаев.

В начале 2000-х годов была нашумевшая статья двух американских ученых, суть которой сводилась к тому, что если США хотят реализовать свое превосходство в ядерных вооружениях над Россией, им необходимо начинать войну первыми, и первыми нанести ядерный удар по России. В противном случае, это превосходство со временем нивелируется, и все вернется опять к взаимному сдерживанию времен Холодной войны. Естественно, с поправкой на современные политические условия.

Поэтому регламентировать ядерное оружие, то, что конгресс дает разрешение на использование ядерного оружия, невозможно. Это такое единство и борьба противоположностей - либо нужно наносить удар первыми и внезапно, либо в ответ на крупномасштабную агрессию. В данном случае конгрессмены хотят лишний раз показать свою значимость, но реальных каких-то последствий законопроект не будет иметь.

— Дональд Трамп говорил, что рассмотрит вопрос нанесения ядерного удара по террористам. Стоит ли еще эта тема на повестке дня?

— Думаю, что нет. Конечно, он мог это сказать, будучи не очень сведущим в политических вопросах, в вопросах применения ядерного оружия. Но, думаю, его подкорректируют. Дело в том, что ядерное оружие, если оно будет применено, лишится определенной сакральности, которой оно обладает сейчас.

Если ядерное оружие станет оружием на поле боя, мир скатится даже не к хаосу, а к катастрофе. Потому что основная проблема такого оружия не в его разрушительных способностях, а в том, что применение ядерного оружия имеет долгосрочные последствия - например, радиоактивное заражение. Вот это основа, на которой базируется нынешнее понимание ядерного оружия.

Если же Трамп будет настаивать на применении ядерного оружия против террористов, тогда необходимо готовиться к серьезнейшему пересмотру существующей системы международных отношений.

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