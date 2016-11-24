Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Данные о сотрудниках НКВД: Какая ложь скрыта за обнародованием фактов?

Экспертное мнение

Правозащитное общество "Мемориал" опубликовало на своем сайте базу данных "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939", в которой содержится информация почти о 40 тысячах сотрудников НКВД. Как сообщается на сайте организации, источником собранных сведений стали приказы НКВД СССР по личному составу.

Правозащитники Мемориала хотят расколоть в общество?
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился писатель, сопредседатель Партии Великое Отечество Николай Стариков.

— Понятно, что ни к какой ответственности этих людей привлечь уже не предполагается. Тогда зачем обнародовать эти данные?

— Очевидно, что публикация списков сотрудников органов правопорядка, которые служили своей стране в 1930-40 годы, никакого практического смысла, кроме как для работы историков-архивистов, не имеет.

Что касается преступлений, совершенных работниками органов в тот период, большинство из них было расследовано, и по ним были вынесены приговоры. Самое удивительное, что в базе данных "Мемориала" и подобных правозащитных организаций вы сможете найти какого-нибудь ежовского следователя, который сам стал жертвой справедливого приговора, но у "Мемориала" он числится как невинная жертва так называемых сталинских репрессий.

То есть следователь нарушил социалистическую законность, с использованием запрещенных методов выбил показания, по которым человек было осужден. Потом за это преступление был осужден сам следователь. Это происходило, когда в ноябре 1938 года Лаврентий Павлович Берия возглавил комиссариат внутренних дел. Вот и тот, и другой сегодня представляются как невинные жертвы сталинского режима, что, конечно, неправда.

Если же обратиться к честной статистике, то даже в музее ГУЛАГа, который находится в Москве, вы прочитаете, что 200 тысяч человек были выпущены из тюрем, в отношении них были отменены приговоры. А те, кто фабриковал эти дела, наоборот, были наказаны. Даже сами правозащитники, вот такие "Мемориалы", не могут отрицать эти факты. А мы с вами видим сейчас очередную попытку внести раскол в общество.

— Если эта информация — уже история, в чем интерес "Мемориала"?

— У общества "Мемориал", которое является иностранным агентом и получает средства из-за рубежа, есть две задачи, официальная и неофициальная. Официальная задача — это как можно больше грязи вылить на нашу историю и вносить раскол в общество. А неофициальная задача заключается в том, чтобы быстро и эффективно отчитываться за получаемые из-за рубежа гранты. Вот такой способ решения двух задач одновременно они выбрали.

Отметим, "Мемориал" — неправительственная организация, основной задачей которой изначально было исследование политических репрессий в СССР. Как сообщается на сайте организации, сейчас это содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 


Иосиф Сталин: 62 года любви и ненависти
Темы НКВД история Мемориал репрессии Николай Стариков
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Вкусные рецепты от простуды для деток
Здоровье
Вкусные рецепты от простуды для деток
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Россия и Саудовская Аравия: Шаги навстречу
Как отстоять права
"Свобода слова" по-французски: Кто владеет СМИ
Власть
"В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России
Читательский топ
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Три причины не отдавать Японии Курилы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL

В Варшаве боятся, что газопровод "Ямал — Европа" потеряет свое значение. А это значит, что резко сократятся доходы от транзита.

Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Банки
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Происшествия
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Украина
Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Украина
Порошенко объяснил, почему не ввел на Украине военное положение
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Происшествия
СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности

По данным Министерства обороны РФ, в Крыму похищены двое военнослужащих российской армии. Их вывезли на территорию Украины.

СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Здоровье
В Москве объявлен карантин по бешенству
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Светлана Киселева "Свобода слова" по-французски: Кто владеет СМИ Светлана Киселева Любовь Степушова (Люлько) Какие сигналы посылает России Трамп Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский Каждой "Армате" — по собственному дрону Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Олег Тополев Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?
Google_113042661472508661168 Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Андрей Сафонов(Одноклассники) Данные о сотрудниках НКВД: Какая ложь скрыта за обнародованием фактов?
Владимир Анциферов Михаил Швыдкой: Культура России притянет деньги
Vladimir Afonin Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Европейские СМИ: Крым - не Судеты, Донбасс - не Ливия
Lisska Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Евгения Дориан Мещеряковы наказаны. Надо ли их жалеть?
Lidia Maier Европейские СМИ: Крым - не Судеты, Донбасс - не Ливия
Игорь Столяров "В 90-е люди сами это выбрали": Мифы и факты о "вымирании" России
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?