Данные о сотрудниках НКВД: Какая ложь скрыта за обнародованием фактов?

Правозащитное общество "Мемориал" опубликовало на своем сайте базу данных "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939", в которой содержится информация почти о 40 тысячах сотрудников НКВД. Как сообщается на сайте организации, источником собранных сведений стали приказы НКВД СССР по личному составу.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился писатель, сопредседатель Партии Великое Отечество Николай Стариков.

— Понятно, что ни к какой ответственности этих людей привлечь уже не предполагается. Тогда зачем обнародовать эти данные?

— Очевидно, что публикация списков сотрудников органов правопорядка, которые служили своей стране в 1930-40 годы, никакого практического смысла, кроме как для работы историков-архивистов, не имеет.

Что касается преступлений, совершенных работниками органов в тот период, большинство из них было расследовано, и по ним были вынесены приговоры. Самое удивительное, что в базе данных "Мемориала" и подобных правозащитных организаций вы сможете найти какого-нибудь ежовского следователя, который сам стал жертвой справедливого приговора, но у "Мемориала" он числится как невинная жертва так называемых сталинских репрессий.

То есть следователь нарушил социалистическую законность, с использованием запрещенных методов выбил показания, по которым человек было осужден. Потом за это преступление был осужден сам следователь. Это происходило, когда в ноябре 1938 года Лаврентий Павлович Берия возглавил комиссариат внутренних дел. Вот и тот, и другой сегодня представляются как невинные жертвы сталинского режима, что, конечно, неправда.

Если же обратиться к честной статистике, то даже в музее ГУЛАГа, который находится в Москве, вы прочитаете, что 200 тысяч человек были выпущены из тюрем, в отношении них были отменены приговоры. А те, кто фабриковал эти дела, наоборот, были наказаны. Даже сами правозащитники, вот такие "Мемориалы", не могут отрицать эти факты. А мы с вами видим сейчас очередную попытку внести раскол в общество.

— Если эта информация — уже история, в чем интерес "Мемориала"?

— У общества "Мемориал", которое является иностранным агентом и получает средства из-за рубежа, есть две задачи, официальная и неофициальная. Официальная задача — это как можно больше грязи вылить на нашу историю и вносить раскол в общество. А неофициальная задача заключается в том, чтобы быстро и эффективно отчитываться за получаемые из-за рубежа гранты. Вот такой способ решения двух задач одновременно они выбрали.

Отметим, "Мемориал" — неправительственная организация, основной задачей которой изначально было исследование политических репрессий в СССР. Как сообщается на сайте организации, сейчас это содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня