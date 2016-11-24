Марина Юденич: Электронный документооборот — удобно и экономно

Мы живем в век информационных технологий, в стране успешно работает портал Государственных услуг. Не пора ли и следователям переходить на электронное делопроизводство, электронный документооборот? Ведь медленный документооборот между ведомствами, в том числе из ближнего зарубежья, приводит к тому, что подследственные больше времени проводят в СИЗО.

Сейчас ведомства обмениваются документами по старинке — с помощью обычной почты. Есть случаи, когда заключенные год-два сидят и ждут своей участи, а российские граждане оплачивают их пребывание в СИЗО.

Общественная наблюдательная комиссия Москвы недавно встречалась с руководством УФСИН России по городу Москве. Председатель ОНК столицы Вадим Горшенин обозначил острые вопросы деятельности изоляторов. Он предложил ряд новшеств, в том числе введение видеоконференцсвязи для адвокатов и следователей с содержащимися. Учитывая внедрение электронных медицинских карт, Вадим Горшенин предложил подумать о присоединении к этой системе. Это только ряд возможных локальных применений интернета в разветвленной системе правопорядка.

Стоит ли переходить на электронное делопроизводство, электронный документооборот в органах следствия, Pravda.Ru свое мнение изложила Марина Юденич, политтехнолог, писатель, заместитель председателя Общественной палаты Московской области.

— Я думаю, что стоит. Потому что, действительно, электронный документооборот это вещь и удобная, и экономная, и технологичная. Но надо понимать, что это изначально потребует дополнительных затрат, потому что необходимо будет оснастить всех тех, кто участвует в этом документообороте соответствующей техникой, компьютерами, качественным и надежным интернетом.

И, конечно, потребуется обучить людей. Поэтому сначала не все будет гладко. Но это не значит, что не надо. Надо обязательно.

— Денежные затраты должны быть согласованы с коллегами из других стран, прежде всего СНГ. Согласятся ли они таким способом решать проблему?

— Я не знаю, согласятся ли они, не надо гадать, мы все равно этого не поймем. Я считаю, что нужно. А уж как это делать? Надо проводить переговоры, решать вопросы. Делать это придется в любом случае. Это уже особо актуально, и необходимость этого будет только увеличиваться.