Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?

Экспертное мнение

Шесть человек в Коллегии выборщиков США заявили, что изменят свой выбор в пользу Клинтон и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Напомним, согласно последним данным, за Хиллари Клинтон проголосовало на два миллиона избирателей больше. Хотя сама Клинтон уже давно признала свое поражение, некоторые ее сторонники считают, что еще не все потеряно. Так Брэт Чайфало сообщил газете New York Daily News, что вместе другими выборщиками он является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

Хиллари рано впадать в депрессию: Борьба не закончилась?
Фото: АР

Действительно ли у Хиллари Клинтон еще есть шансы стать президентом, рассказал Pravda.Ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— Какое критическое количество выборщиков может реально сменить президента?

— Это вообще невозможно. Выборщики, которые уже определены, будут голосовать как положено. Все эти спекуляции относительно того, что выборщики могут не так проголосовать, не надо вообще воспринимать всерьез. Во-первых, перевес по выборщикам у Трампа слишком велик. Он настолько значительный, что там все понятно. В истории США не было ни одного случая, когда большие группы выборщиков проголосовали бы не так, как подведены итоги выборов по штатам. Такого не было никогда за все годы президентских выборов, не будет этого и сейчас. Это просто одна из множественных спекуляций, которая гуляет по медийному пространству.

— Зачем тогда выборщики официально заявляют, что будут голосовать за Клинтон?

— Это какие-то единицы говорят, перевес у Дональда Трампа в 60 выборщиков. Это очень большое количество. Конечно, недовольные победой Трампа политические элиты постараются найти и, может быть, найдут, пару-тройку человек, которые что-то сделают не так, но не больше. Ведь в таком случае эти выборщики в следующий раз вообще вылетят.

Выборщики — это тоже представители элиты штата. Поэтому, тут дело такое: говорят они сейчас одно, а думаю, что проголосуют они так, как свидетельствуют итоги выборов. 

— В Мичигане 16 голосов еще не распределены, Трамп там ведет с минимальным отрывом в 11 тысяч голосов, может ли что-то поменяться?

— Там все-таки преимущество за Трампом. Думаю, там все должно быть в пользу Трампа. Но даже если Мичиган уйдет к Клинтон, это не изменит общей расстановки сил.

Напомним, в настоящий момент Дональд Трамп имеет 290 гарантированных голосов избирателей, в то время как у Клинтон их 232. Выборы президента США проходят по двухступенчатой системе: победитель в каждом штате забирает голоса так называемых выборщиков, число которых равняется количеству округов по выборам в конгресс. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 


Демократия на глиняных ногах: кто заменит Хиллари Клинтон?
Темы выборы в США Дональд Трамп Хиллари Клинтон Валерий Гарбузов
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Вкусные рецепты от простуды для деток
Здоровье
Вкусные рецепты от простуды для деток
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Какие сигналы посылает России Трамп
Изобретения
Каждой "Армате" — по собственному дрону
Бывший СССР
Баку за развитие и укрепление отношений с Москвой
Читательский топ
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL

В Варшаве боятся, что газопровод "Ямал — Европа" потеряет свое значение. А это значит, что резко сократятся доходы от транзита.

Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Банки
Банкам разрешено взыскивать с россиян долги без суда
Происшествия
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Украина
Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов

Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.

Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Украина
Порошенко объяснил, почему не ввел на Украине военное положение
Мир
Посол Украины: Трамп не пригласил Порошенко на инаугурацию
Происшествия
СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности

По данным Министерства обороны РФ, в Крыму похищены двое военнослужащих российской армии. Их вывезли на территорию Украины.

СБУ похитила в Крыму российских военных. Подробности
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Криминал
Глава Тамбова потратил на "несуществующие дороги" 125 млн рублей
Здоровье
В Москве объявлен карантин по бешенству
Общество
Котенок, которым дети в Липецке играли в бейсбол, пошел на поправку
Любовь Степушова (Люлько) Какие сигналы посылает России Трамп Любовь Степушова (Люлько) Вячеслав Шпаковский Каждой "Армате" — по собственному дрону Вячеслав Шпаковский Александр Широкорад Три причины не отдавать Японии Курилы Александр Широкорад
Комментарии
Самовар Может Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?
Сергей Глухов "Езжай, мой сын, езжай отсель": Алексей Улюкаев о России и коррупции
facebook_1221415754584962 Подросток из Москвы заставил родителей на коленях извиняться за "сломанную жизнь"
Dm St ВЦИОМ: Работу президента России одобряют почти 83% россиян
Юрий Котов(vkontakte) Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Владимир Барышников Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
VladimirVlasov Каждой "Армате" — по собственному дрону
VladimirVlasov Геронтолог знает секрет вечной молодости
strateg s Минтранс: Египет выполнил рекомендации по безопасности
strateg s Электроника разгрузит тюрьмы и снизит расходы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?