Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?

Шесть человек в Коллегии выборщиков США заявили, что изменят свой выбор в пользу Клинтон и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Напомним, согласно последним данным, за Хиллари Клинтон проголосовало на два миллиона избирателей больше. Хотя сама Клинтон уже давно признала свое поражение, некоторые ее сторонники считают, что еще не все потеряно. Так Брэт Чайфало сообщил газете New York Daily News, что вместе другими выборщиками он является частью группы "Выборщики Гамильтона", которая пытается убедить своих коллег-республиканцев проголосовать против Трампа.

Фото: АР

Действительно ли у Хиллари Клинтон еще есть шансы стать президентом, рассказал Pravda.Ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— Какое критическое количество выборщиков может реально сменить президента?

— Это вообще невозможно. Выборщики, которые уже определены, будут голосовать как положено. Все эти спекуляции относительно того, что выборщики могут не так проголосовать, не надо вообще воспринимать всерьез. Во-первых, перевес по выборщикам у Трампа слишком велик. Он настолько значительный, что там все понятно. В истории США не было ни одного случая, когда большие группы выборщиков проголосовали бы не так, как подведены итоги выборов по штатам. Такого не было никогда за все годы президентских выборов, не будет этого и сейчас. Это просто одна из множественных спекуляций, которая гуляет по медийному пространству.

— Зачем тогда выборщики официально заявляют, что будут голосовать за Клинтон?

— Это какие-то единицы говорят, перевес у Дональда Трампа в 60 выборщиков. Это очень большое количество. Конечно, недовольные победой Трампа политические элиты постараются найти и, может быть, найдут, пару-тройку человек, которые что-то сделают не так, но не больше. Ведь в таком случае эти выборщики в следующий раз вообще вылетят.

Выборщики — это тоже представители элиты штата. Поэтому, тут дело такое: говорят они сейчас одно, а думаю, что проголосуют они так, как свидетельствуют итоги выборов.

— В Мичигане 16 голосов еще не распределены, Трамп там ведет с минимальным отрывом в 11 тысяч голосов, может ли что-то поменяться?

— Там все-таки преимущество за Трампом. Думаю, там все должно быть в пользу Трампа. Но даже если Мичиган уйдет к Клинтон, это не изменит общей расстановки сил.

Напомним, в настоящий момент Дональд Трамп имеет 290 гарантированных голосов избирателей, в то время как у Клинтон их 232. Выборы президента США проходят по двухступенчатой системе: победитель в каждом штате забирает голоса так называемых выборщиков, число которых равняется количеству округов по выборам в конгресс. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги.

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