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Источник Правда.Ру

Россия прощается с Виталием Чуркиным

Экспертное мнение

Гроб с телом дипломата установлен в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. Родные и коллегии, друзья и знакомые прощаются с постпредом России при ООН Виталием Чуркиным.

Россия прощается с Виталием Чуркиным
скриншот видео RT

Тело дипломата было доставлено в Москву в четверг, 23 февраля. Коллеги Чуркина по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке в среду. Сегодня, 24 февраля, на церемонии прощания выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщала "Правда.Ру", похоронят российского дипломата на Троекуровском кладбище. Ожидается, что это произойдет в 13:00 по московскому времени.

Наше издание писало, что исполняющим обязанности постпреда назначен первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичёв. Руководить работой представительства он будет до назначения нового постоянного представителя при ООН.

Чрезвычайный и полномочный посол, выдающийся советский дипломат Олег Хлестов прокомментировал для "Правды.Ру" прощание с Виталием Чуркиным и назначение Петра Ильичёва на пост исполняющего обязанности постоянного представителя России при ООН:

— Прежде всего нужно отметить, что смерть Чуркина — это тяжелая потеря для нашего государства, поскольку он представлял страну, нашу державу, и работал на исключительно сложном и важном участке. В Совете безопасности занимались поддержанием мира, обеспечением той самой безопасности.

То, что делал Чуркин, называется многосторонней дипломатией — что, конечно, даже сложнее, чем двусторонняя дипломатия. Назначение на такой пост, естественно, нужно осуществлять, направляя на него человека, который занимался этой проблемой. Это логично. Ведь заместитель Чуркина Ильичёв также имеет такие контакты в ООН, он участвовал в решении сложнейших проблем, стоявших перед ООН: поддержании мира, предотвращении вооруженных конфликтов и так далее. ООН сыграло важную роль, ведь в результате деятельности Совета безопасности по предотвращению вооруженных конфликтов были спасены миллионы жизней.

Это логичное, правильное назначение нового представителя нашей страны при ООН.

Политический обозреватель, писатель, публицист, первый вице-президент правления "Альянса цивилизаций" ООН, глобальный эксперт Анатолий Салуцкий ранее ответил на несколько тематических вопросов редакции.

Не стало Виталия Чуркина. Насколько нам известно, вы знали его лично…

Я скажу, что для меня, и не только для меня, это жуткое горе. О том, какой Виталий Иванович выдающийся дипломат, уже все сказали: так оно и есть. Он кроме всего прочего был прекрасным и очень обаятельным человеком.

Есть ли уже сейчас достойные кандидатуры на этот пост?

На мой взгляд, есть только один кандидат. Дело вот в чем: чем Чуркин был замечателен на этом посту? Он был не просто личностью, это само собой, у него еще было на этом посту определенное реноме. А какое именно реноме? Я не говорю о том, что он защищал Россию: это нормально и всем ясно. А реноме в том смысле, что он умел сказать, умел ответить и вел себя особенно, непринужденно. С блеском все это делал. И это было именно реноме, а не просто так.

Так вот: единственный человек, который может это так же подхватить и продолжить, это Мария Захарова. Тем более что она у него работала три года, она возглавляла общественные связи. Она прекрасно знает работу ООН, она в курсе дел. Ей не нужно в это дело погружаться. Кроме того, у американцев женщины представители. Тут много сходится. Она сможет правильно и последовательно продолжить линию Чуркина.

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Церемония прощания с Виталием Чуркиным в Москве
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