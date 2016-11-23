"Все видели - ребенка выгоняют на мороз. Никто не вступился"

В Екатеринбурге следователи разбираются в возмутительной истории, которая вызвала широкий общественный резонанс: кондуктор рейсового автобуса высадила 9-летнюю девочку на 30-градусный мороз из-за того, что у нее не было билета. Ребенок вынужден был добираться до дома пешком несколько остановок. Сама девочка говорит, что просто потеряла проездной.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru взяла у члена Общественной палаты РФ, первого заместителя председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгия Федорова.

— В разных регионах страны пассажиры общественного транспорта сталкиваются с жесткостью, а иногда и жестокостью контролеров. У них действительно такая бесчеловечная служебная инструкция?

— С моей точки зрения, это абсолютно безобразная история. Слава Богу с ребенком ничего не случилось. Все это могло привести к трагическим событиям, тяжелым последствиям. Девочка могла стать жертвой преступников или вообще замерзнуть.

Тут, конечно, есть и правовая точка зрения, и человеческая. К сожалению, сейчас ситуация очень часто выстраивается таким образом, что человек человеку волк, и все человеческое, что было в Советском Союзе, сейчас во многом хромает. Для этого кондуктора, который получает копейки, нужно выжать любые средства, главное, чтобы не попасть на штраф, главное получить какую-то премию, и чтобы закон не был нарушен.

У любого закона существует дух и буква закона. Конечно, по духу закона кондуктор несет ответственность в первую очередь, для него эта высадка ребенка могла иметь какие-то необратимые, страшные последствия.

Но здесь проблема заключается еще и в том, что те граждане, которые ехали в этом автобусе, видели все, что происходит, остались равнодушны. Думаю, что 20 рублей нашлось бы у каждого, чтобы заплатить за ребенка.

Но в целом, я считаю, что правоприменение должно быть такое, чтобы гуманизм и человеческое отношение к детям, к инвалидам, культивировать. Чтобы внутри таких предприятий были инструкции, что если ребенок, или инвалид, или другой человек, не являющийся злостным неплательщиком, оказался в трудной ситуации, надо входить в его положение. Так, например, в Москве в лютые морозы разрешают бездомным находиться в метро, хотя по закону люди в пачкающей одежде не должны там находиться. Власти столицы посмотрели на эти вопросы с гуманной точки зрения. Я думаю, что тут тоже нужно идти именно по такому сценарию.

— Как убедить пассажиров оплачивать проезд, и при этом избежать жестокости со стороны кондукторов?

— У нас многие регионы, многие граждане уходят в нищету. Очень много таких случаев, когда человек не может оплатить. По моему мнению, городской транспорт необходимо субсидировать, также как и электрички. Они коммерчески не были выгодны, если бы не было субсидий государства, они уже закрылись бы. Тоже самое и здесь. Я думаю, что нужно вводить льготы и внутреннюю инструкцию, особенно для детей, инвалидов, чтобы они были как-то защищены от таких случаев.

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