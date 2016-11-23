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Источник Правда.Ру

Нужны ли переговоры с правительством, где министры рассуждают о "неполноценности" сограждан?

Экспертное мнение

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о "генетической неполноценности" жителей Запорожья и Донбасса. В эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV он сказал, что "генетическая полноценность жителей южных регионов и востока Украины поставлена под сомнение". По его словам, именно поэтому население не может воспринимать украинскую культуру.

Пришло время уничтожить политическую элиту Украины
Фото: АР

Комментарий по поводу такого смелого заявления Pravda.Ru дал эксперт украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

— Можно вспомнить и голосование в ООН и награждение Порошенко Яроша орденом Хмельницкого и их факельные шествия и спросить, а можно ли с таким государством вести диалог? 

— Политическую элиту, которая находится сейчас во власти на Украине, конечно, необходимо сметать. Потому что, если уже министры говорят о расовых теориях, причем, совершенно не задумываясь о последствиях таких слов, то, действительно, это говорит о том, что с таким руководством, с таким правительством, ни о каких переговорах и речи не может идти.

Мы все прекрасно помним, чем закончилось в прошлый раз закрепление на государственном уровне расовой теории, и в этом отношении хотелось бы получить совершенно адекватный ответ от европейских партнеров, причем, в кратчайшие сроки.

В России уже достаточно давно ряд политиков и экспертов говорят о трагедии, связанной с украинским правительством, и с тем, что неонацисты, неофашисты, пришли к власти на Украину. Вот теперь хотелось бы все-таки, чтобы наши западные партнеры это увидели и сделали соответствующие выводы.

— Переделать жителей юго-востока путем насаждения правильной украинской культуры как мы видим не очень получается. Каких мер по отношению к "генетически неполноценному населению" можно ожидать?

— Понятно, что это никогда и не получится, но, тем не менее, работа ведется, и это, действительно, сейчас стало большой проблемой. Есть методики навязывания чуждой идеологии, лживого понимания истории своего народа, государства. И таким образом сформировать новую нацию, новый народ, основной базой которого будет являться антироссийскость, отторжение всего русского. Именно на таком постулате сейчас устраивается государственная идеология Украины.

Напомним, ранее экс-редактор журнала Forbes Украина Владимир Федорин, ныне сотрудничающий с Михаилом Саакашвили, на пресс-конференции в Киеве заявил, что россиянам жизненно необходимо преподать урок "европейского видения русской культуры".

"Под европейским взглядом они и понимают такую жесткую идеологическую направленность. Это загон литературы, поэзии, изобразительного искусства, практически, смерть, загнивание и удушение. И это хотят представить как "европейский взгляд"? Украина - это Родина Григория Сковороды, Шевченко, Юревича, Плеханова, Бердяева — великих людей. Страна богата, но больные на голову, националистически устремленные личности ее практически задушили", — сказал ранее Pravda.Ru лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга

По словам собеседника Pravda. Ru, "перекодировка" на Украине идет, вот только европейского в ней мало. "25 лет над этим трудились, и последние 2,5 года нанесли просто катастрофической силы удар. Найти учителей русского языка для детей — большая проблема. Все русское системно уничтожается. Недавно президент Израиля Реувен Ривлин рискнул сказать правду о трагических событиях 1940-х годов, происходивших в Киеве. Вы себе даже не представляете, какой вой сейчас поднялся среди людей, ушибленных нацизмом. По их мнению, теперь все евреи должны извинятся перед украинским народом, и президент Израиля в их числе! Они считают, что весь мир должен принести извинения перед этими ушибленными", — сказал Волга.

Полностью интервью с Василием Волга читайте в материале Pravda.Ru "Це Эуропа": Киев блеснул "европейским взглядом" на нашу культуру


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Темы Украина культура Денис Денисов
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