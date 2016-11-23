Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о "генетической неполноценности" жителей Запорожья и Донбасса. В эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV он сказал, что "генетическая полноценность жителей южных регионов и востока Украины поставлена под сомнение". По его словам, именно поэтому население не может воспринимать украинскую культуру.
Комментарий по поводу такого смелого заявления Pravda.Ru дал эксперт украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.
— Можно вспомнить и голосование в ООН и награждение Порошенко Яроша орденом Хмельницкого и их факельные шествия и спросить, а можно ли с таким государством вести диалог?
— Политическую элиту, которая находится сейчас во власти на Украине, конечно, необходимо сметать. Потому что, если уже министры говорят о расовых теориях, причем, совершенно не задумываясь о последствиях таких слов, то, действительно, это говорит о том, что с таким руководством, с таким правительством, ни о каких переговорах и речи не может идти.
Мы все прекрасно помним, чем закончилось в прошлый раз закрепление на государственном уровне расовой теории, и в этом отношении хотелось бы получить совершенно адекватный ответ от европейских партнеров, причем, в кратчайшие сроки.
В России уже достаточно давно ряд политиков и экспертов говорят о трагедии, связанной с украинским правительством, и с тем, что неонацисты, неофашисты, пришли к власти на Украину. Вот теперь хотелось бы все-таки, чтобы наши западные партнеры это увидели и сделали соответствующие выводы.
— Переделать жителей юго-востока путем насаждения правильной украинской культуры как мы видим не очень получается. Каких мер по отношению к "генетически неполноценному населению" можно ожидать?
— Понятно, что это никогда и не получится, но, тем не менее, работа ведется, и это, действительно, сейчас стало большой проблемой. Есть методики навязывания чуждой идеологии, лживого понимания истории своего народа, государства. И таким образом сформировать новую нацию, новый народ, основной базой которого будет являться антироссийскость, отторжение всего русского. Именно на таком постулате сейчас устраивается государственная идеология Украины.
Напомним, ранее экс-редактор журнала Forbes Украина Владимир Федорин, ныне сотрудничающий с Михаилом Саакашвили, на пресс-конференции в Киеве заявил, что россиянам жизненно необходимо преподать урок "европейского видения русской культуры".
"Под европейским взглядом они и понимают такую жесткую идеологическую направленность. Это загон литературы, поэзии, изобразительного искусства, практически, смерть, загнивание и удушение. И это хотят представить как "европейский взгляд"? Украина - это Родина Григория Сковороды, Шевченко, Юревича, Плеханова, Бердяева — великих людей. Страна богата, но больные на голову, националистически устремленные личности ее практически задушили", — сказал ранее Pravda.Ru лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга
По словам собеседника Pravda. Ru, "перекодировка" на Украине идет, вот только европейского в ней мало. "25 лет над этим трудились, и последние 2,5 года нанесли просто катастрофической силы удар. Найти учителей русского языка для детей — большая проблема. Все русское системно уничтожается. Недавно президент Израиля Реувен Ривлин рискнул сказать правду о трагических событиях 1940-х годов, происходивших в Киеве. Вы себе даже не представляете, какой вой сейчас поднялся среди людей, ушибленных нацизмом. По их мнению, теперь все евреи должны извинятся перед украинским народом, и президент Израиля в их числе! Они считают, что весь мир должен принести извинения перед этими ушибленными", — сказал Волга.
Полностью интервью с Василием Волга читайте в материале Pravda.Ru "Це Эуропа": Киев блеснул "европейским взглядом" на нашу культуру
По словам экспертов, в Европе ищут обходные пути, чтобы профинансировать строительство газопровода.
Pravda.Ru узнала, как повлияет на врачей и пациентов предоставление практически свободного доступа к медкартам.
По данным Министерства обороны РФ, в Крыму похищены двое военнослужащих российской армии. Их вывезли на территорию Украины.