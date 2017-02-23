Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта

Associated Press сообщает, ссылаясь на пресс-секретаря главного медицинского эксперта Нью-Йорка, что американские эксперты не смогли установить причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

архив Правды. Ру

В связи с этим назначены дополнительные исследования — в частности, токсикологические анализы. Потребуется еще минимум несколько недель, чтобы выяснить, от чего мог умереть российский дипломат. Дело в том, что токсикологический анализ может означать, что речь идет об отравлении.

По словам российского экономиста, публициста и политика Михаила Делягина, все это выглядит загадочно, так как с диагностированием сердечного приступа, насколько можно судить, после смерти не возникает никаких проблем.

В СМИ набирает популярность версия, что Виталий Чуркин мог быть убит. Выдвигаются предположения, что виновников стоит искать в спецслужбах США.

"Виталий Чуркин был убит спецслужбами США, российского дипломата отравили…". Загадками и версиями обрастает смерть выдающегося человека. "Правда.Ру" обратилась за комментарием к судебно-медицинскому эксперту, кандидату медицинских наук Эдуарду Туманову.

Почему до сих пор нет окончательного диагноза по результатам проведенного американцами судебно-медицинского исследования?

Американские судебно-медицинские эксперты в данном случае могут не спешить с формулировкой окончательного диагноза, дожидаясь, когда будут готовы результаты дополнительных методов исследования: гистологического, судебно-токсикологического и других. Судебно-гистологическое исследование (проводка, фиксация, заливка, покраска материала) занимает порядка недели, потому что есть определенные сроки проведения материала, что обусловлено технологическими особенностями изготовления гистологических препаратов. На судебное токсикологическое исследование также требуется время. Токсикологическое исследование при судебном медицинском исследовании — это стандартная процедура. Так, например, мы всегда берем для определения алкоголя кровь и мочу, американцы всегда помимо алкоголя дополнительно проводят исследование на наркотики. Таков установленный алгоритм проведения судебно-медицинского исследования.

Скорее всего, американские судебно-медицинские эксперты очень сильно осторожничают. Учитывая особенности отношений между Россией и США, хотят провести исследование по полной программе — и только потом что-то конкретно резюмировать. Это и понятно: в подобной ситуации специалисты любой страны десять раз перестрахуются, прежде чем что-то официально заявят. А до окончания всех исследований применяют стандартную формулировку: "Причина смерти не установлена".

Назначена токсикологическая экспертиза. О чем это говорит?

Случай со смертью такого высокопоставленного дипломата как Виталий Чуркин — всегда очень резонансный. Вероятно, американцы подстраховываются. Там, наверное, решили, чтобы русские не выдвинули им никаких обвинений в неполноте проведенной экспертизы, исследовать все максимально широко, в том числе провести максимально полную судебно-токсикологическую экспертизу, не ограничиваясь исследованием на алкоголь и наркотики.

Насколько быстро специалист может установить, что смерть наступила от сердечного приступа?

Сердечный приступ — это клинический симптом, боль в сердце, которая может быть обусловлена разными причинами. Если сердечный приступ был обусловлен начинающимся инфарктом миокарда, то судебно-медицинский эксперт это увидит уже при проведении вскрытия. Но все то, что мы на вскрытии видим невооруженным глазом, обязательно должно подтверждаться еще микроскопическими исследованием с применением специальных методов окраски гистологических препаратов и так далее. Повторюсь, это занимает определенные время.

Ходит много слухов из-за массовой гибели российских дипломатов: убийство посла Карлова в Турции, внезапная смерть Чуркина... Это не может не наталкивать на определенные мысли.

Это уже вопрос не к судебно-медицинскому эксперту. Но я уверен, что наши специалисты будут в любом случае самым тщательным образом перепроверять результаты американских коллег. По-моему, это закономерно.

Установить, что был использован яд, можно всегда?

Смотря какой яд. Технологии технологиями, но есть и свои особенности диагностики. Так, например, одним из условий обнаружения токсического вещества является наличие особых характеристик ядовитого вещества в используемой при проведении экспертизы токсикологической библиотеке (у токсикологов есть так называемая библиотека ядов, по которой они проводят идентификацию токсических веществ). У американцев — очень хорошие лаборатории, прекрасные технические возможности, но немножко хуже с клиническим мышлением. Посмотрим…

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