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Источник Правда.Ру

"Золотой медведь": В России введут "налог на животных"?

Экспертное мнение

Жителям Москвы могут законодательно запретить содержать дома медведей, львов и других крупных диких хищников. Как сообщает "РГ", эту норму предполагается прописать в городском законопроекте "О животном мире".

Роксана Бабаян: В РФ наконец увидели проблему безобразного отнош
Фото: Facebook/Светлана Пантелеенко

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделилась эстрадная певица и актриса, народная артистка России, президент Российской лиги защиты животных Роксана Бабаян.

— Есть версия, что подобные инициативы — первые шаги к обязательной регистрации всех домашних животных и введению соответствующего налога. Насколько это реально?

— Это давно надо было сделать. Хищников содержать, во-первых, опасно, а во-вторых, это же не куклы. Это огромные животные, которые должны существовать в своей среде. Они агрессивны, потому что должны жить в совершенно другом пространстве, а человек превращает их в кошку.

Собака и кошка созданы быть друзьями и помощниками человеку, так Господь послал нам помощников. А эти животные должны жить в лесу. Надо создавать среду обитания, а у нас очень много лесов уничтожено из-за безобразного отношения человека к этому пространству. Обязательно нужно решить эту проблему. Также необходимо регистрировать животных, огромное количество питомцев выбрасывается человеком. Взяли, поиграли, а потом выкинули. Кошек, собак, птичек, вообще кого хочешь. Это очень большая проблема. Слава Богу, что законодатели наконец очнулись.

— Какой размер налога может быть? Есть ли прецеденты за рубежом?

— Мы же платили налог за животных в советское время. Мне кажется, эта мера многих заставит подумать. Тех людей, которые занимаются разведением животных, это тоже остановит. Есть добросовестные, внятные, профессиональные заводчики, а есть заводчики — непрофессиональные. Пространство, в котором мы живем, обозначает людей, животный мир, природу — в этой среде обитания надо навести порядок.

Другое дело, что необходимо внятно понять как это делать, законодатели должны изучать опыт, защищать это пространство. Не так, чтобы этот закон был написан на бумажке, а к действию не исполнен. Закон должен работать. Не надо велосипед изобретать. Во всем мире это уже пройденный столетний опыт, надо только посмотреть.

Должно быть судопроизводство, какой это должен быть закон, почему это будет стоить столько, кто это будет исполнять, какие инспектора будут это проверять, какая это будет система взаимодействия? От написанного, до реализации. Это целая цепочка действий. Как инспектора будут проводить мониторинг, у кого какие животные, почему они содержаться в таких условиях, почему они нападают или не нападают? Почему леопард, медведь, лиса, заяц должны существовать в естественной среде?Есть кролики домашние, если хочешь питомца — возьми кролика. Эти все вещи называются культурой, и мы должны этим озадачиться, ведь это большая и очень ответственная часть нашей жизни.

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