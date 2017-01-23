Французский аналитик: США и Европа будут наперегонки отменять санкции против России

Экс-премьер и кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон выступил за "новое экономическое партнерство с Россией".

Франсуа Фийон. Фото: AP

"Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями. Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией? Это огромная страна, мы не можем легкомысленно к ней относиться", — заявил Фийон в интервью газете Le Monde. Он также предложил "провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности" на европейском пространстве.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал французский писатель, аналитик Ксавье Моро.

— Насколько искренняя эта предвыборная риторика? Будет ли он заниматься этим после вероятной победы на выборах?

— Я думаю, что да. Фийон об этом говорил, когда еще был в кампании на праймериз. Я не удивлен его высказыванием. Он просто продолжает отстаивать свою позицию.

— Ему дадут это сделать?

— Думаю, да. Мы видим, что Дональд Трамп не хочет заниматься Европой, поэтому давления на Фийона почти не будет. В любом случае, большинство европейцев больше не хочет наказывать Россию и считает, что лучше убрать санкции как можно раньше. Потому что, если это не сделают сами европейцы, это сделает Трамп. И в течение 4-5 месяцев США будут подписывать договоры с Россией без Евросоюза.

— Что касается оборонного альянса между Парижем и Берлином, создание которого предложил Фийон, насколько это реально?

— Мне кажется, что Фийон достаточно прагматический человек, он понимает, что НАТО сейчас не очень эффективный альянс. Все знают, что Россия не враг, Фийон сам это сказал, поэтому надо найти альтернативный альянс. Подобное предлагал и Дмитрий Медведев в 2016 году.

Напомним, ранее эксперты американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor заявили, что в 2017 году у России есть шанс изменить баланс сил в Евразии в свою пользу. По их мнению, улучшение международного положения России связано с вероятными изменениями в политике США и ЕС и переоценкой связей с некоторыми странами СНГ.

"Это открывает определенные возможности для снятия контрсанкций России Европе, где уже наметилась такая тенденция. Это открывает нормальные рабочие отношения для реализации проектов по транзиту, по поставке энергоносителей, по товарообмену, по взаимным инвестициям. Фактически внедряется простая идея, что без российских носителей Восточная Европа обречена на стратегию выживания, а с российскими инвестициями, с российскими энергоносителями это будет стратегия экономического роста. Я бы прогнозировал постепенное улучшение отношений со странами ЕС", — сказал ранее Pravda.Ru директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог Юрий Солозобов.

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