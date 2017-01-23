Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Французский аналитик: США и Европа будут наперегонки отменять санкции против России

Экспертное мнение

Экс-премьер и кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон выступил за "новое экономическое партнерство с Россией".

Ксавье Моро: Фийон выполнит свои обещания
Франсуа Фийон. Фото: AP

"Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями. Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией? Это огромная страна, мы не можем легкомысленно к ней относиться", — заявил Фийон в интервью газете Le Monde. Он также предложил "провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности" на европейском пространстве.

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал французский писатель, аналитик Ксавье Моро.

— Насколько искренняя эта предвыборная риторика? Будет ли он заниматься этим после вероятной победы на выборах?

— Я думаю, что да. Фийон об этом говорил, когда еще был в кампании на праймериз. Я не удивлен его высказыванием. Он просто продолжает отстаивать свою позицию.

— Ему дадут это сделать?

— Думаю, да. Мы видим, что Дональд Трамп не хочет заниматься Европой, поэтому давления на Фийона почти не будет. В любом случае, большинство европейцев больше не хочет наказывать Россию и считает, что лучше убрать санкции как можно раньше. Потому что, если это не сделают сами европейцы, это сделает Трамп. И в течение 4-5 месяцев США будут подписывать договоры с Россией без Евросоюза.

— Что касается оборонного альянса между Парижем и Берлином, создание которого предложил Фийон, насколько это реально?

— Мне кажется, что Фийон достаточно прагматический человек, он понимает, что НАТО сейчас не очень эффективный альянс. Все знают, что Россия не враг, Фийон сам это сказал, поэтому надо найти альтернативный альянс. Подобное предлагал и Дмитрий Медведев в 2016 году.

Напомним, ранее эксперты американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor заявили, что в 2017 году у России есть шанс изменить баланс сил в Евразии в свою пользу. По их мнению, улучшение международного положения России связано с вероятными изменениями в политике США и ЕС и переоценкой связей с некоторыми странами СНГ.

"Это открывает определенные возможности для снятия контрсанкций России Европе, где уже наметилась такая тенденция. Это открывает нормальные рабочие отношения для реализации проектов по транзиту, по поставке энергоносителей, по товарообмену, по взаимным инвестициям. Фактически внедряется простая идея, что без российских носителей Восточная Европа обречена на стратегию выживания, а с российскими инвестициями, с российскими энергоносителями это будет стратегия экономического роста. Я бы прогнозировал постепенное улучшение отношений со странами ЕС", — сказал ранее Pravda.Ru директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог Юрий Солозобов.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Франсуа Фийон — это новый шанс для Франции после "безвременья" Олланда"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Яблочные оладьи
Рецепты
Яблочные оладьи
Лимонный скраб для тела своими руками
Красота
Лимонный скраб для тела своими руками
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Украина: Маразм наперегонки
Валютный
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Криминал
Смертная казнь — сдерживающий фактор для маньяков?
Читательский топ
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Иран становится большой проблемой
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Врач выложила в соцсеть эротические фото из операционной и селфи с покойником
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Иран становится большой проблемой
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Суды
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Кто сорвет инаугурацию Трампа
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий

Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, несмотря на то что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции.

Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Украина
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Общество
Министр образования вернет школу к "лучшим советским традициям"
Россия
Стало известно, до каких времен "Искандеры" будут оставаться в Калининграде
Руслан Веснянко Украина: Маразм наперегонки Руслан Веснянко Лейла Мамедова Валютные качели: Сколько будет стоить рубль? Лейла Мамедова Дмитрий Нерсесов Иран становится большой проблемой Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Геннадий Кулякин Талоны на бензин А-95 введены на Дальнем Востоке
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Жители Швеции организовали прямую трансляцию изнасилования
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Смертная казнь — сдерживающий фактор для маньяков?
AndrePavlo После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Spassky Kochan Украина: Маразм наперегонки
Igor Ponomarev Российские ученые создадут "летающий автомобиль"
Александр Лосев Смертная казнь — сдерживающий фактор для маньяков?
Николай Возисов В Кремле заявили, что симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо
Tot Samyi В Екатеринбурге полицейский убивал бомжей, чтобы создать армию зомби
Александр Ковальчук(Mail.Ru) Российские ученые создадут "летающий автомобиль"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?