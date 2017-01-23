Эксперт: "Охота за фейками" не вернет доверие к Facebook

Facebook поручил исследовательскому коллективу Correctiv выявлять на просторах социальной сети ложные сообщения и помечать их для пользователей как "недостоверные".

Как сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, процесс выглядит таким образом: человек, зарегистрированный на этом сайте, сообщает о фейке. После этого Correctiv должен провести расследование и установить достоверность представленной в сообщении информации. Если выяснится, что она недостоверна, на посте размещают соответствующее предупреждение. Какими критериями будет руководствоваться организация — неизвестно.

По словам автора статьи, Facebook не собирается удалять ложные новости, объясняя это тем, что не хочет "опекать" пользователей. Эта новость радует агитаторов, которые действительно распространяют дезинформацию, ведь они приносят пользу социальной сети, обеспечивая рост рекламных просмотров.

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился бывший замминистра связи РФ, президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

— Что стоит за "концепцией фейковых новостей"?

— Дезинформацию распространяли и во времена Октябрьской революции, и Великой Отечественной войны. Фейковыми новостями пользовались еще тогда. Только, если раньше надо было использовать какие-то газеты, журналы, радио, телевидение, сейчас достаточно иметь аккаунт в социальной сети.

В США во время предвыборной гонки активно использовались фейковые новости. Видимо, сейчас компания получила указания от властей решить эту проблему. Сами критерии социальной сети надо внимательно изучать. Мы помним, как Facebook банил, выключал аккаунты за какие-то безобидные вещи. Поэтому доверия к критериям компании у меня, в частности, нет. Но само направление борьбы с дезинформацией правильное. Единственное, это должна быть не социальная ответственность организации, необходим конституциональный элемент борьбы с такими видами дезинформации.

— Не станет ли новая цензура средством продвижения пропаганды одних политических и финансовых групп и дискредитации других? Не будет ли ограничивать свободу прессы?

— Необходимо найти баланс. Правительственная пропаганда в соцсетях плохо работает, насколько я знаю, поэтому тут сильно опасаться не надо. Однако, может быть доминирование какой-то новостной группы, и с этим уже надо бороться. Мы все равно увидим перегибы какой-то коммерческой компании.

Напомним, ранее основатель соцсети Марк Цукерберг представил план борьбы Facebook с публикуемыми пользователями соцсети фальшивыми новостями. После скандала, разгоревшегося весной 2016 года, социальная сеть Facebook внесла существенные изменения в механизм отбора наиболее обсуждаемых новостей. Это сделано для снижения степени человеческого вмешательства в процесс и для избежания обвинения в предвзятости. Механизм трендинга теперь будет автоматизирован.

Как передает Интерфакс, соцсеть рассчитывает, что благодаря изменениям расширится многообразие обсуждаемых новостей. Это может привлечь новых пользователей. Еще одно решение касается описаний популярных постов в Facebook, которое составлялось редакторами. От таких описаний откажутся.

Весной этого года портал Gizmodo обнаружил, что сотрудники Trending Topics регулярно замалчивали популярные темы. Редко в топ попадали сообщения о работе некоторых деятелей Республиканской партии и консервативных активистов в США. Сотрудники Trending Topics признали, что при отборе новостей руководствовались субъективными причинами.

Напомним, что официальный аккаунт нашего издания с 240 000 подписчиков был заблокирован также по инициативе менеджемента Facebook за употребление цитаты режиссера Владимира Бортко "Хохол святее Папы Римского".

Все те принципы свободы слова, о которых говорят американские акционеры Facebook, являются лишь ширмой для обогащения, в том числе и в ходе политических кампаний. Мы и раньше не строили никаких иллюзий, зачем так активно рекламируется на русском языке во всех сетях контекстной рекламы. Почему ограничивает в правах пользователей, которые думают не так, как должны думать, по мнению даже не американских акционеров, а украинского подразделения администраторов Facebook.

Именно поэтому, скажем, часто употребляемое великим русским и украинским писателем Николаем Гоголем слово "хохол" в Facebook является оскорбительным, а слова "кацап", "москаль", "ватник" — вполне себе нормальными. Уже один этот подход показывает, как Facebook нарушает в русскоязычном сегменте собственные правила, активно пропагандируя разжигание и более того — всячески идеологически культивируя ненависть в межнациональных отношениях.

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