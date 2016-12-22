Международный трибунал по Сирии: А судьи кто?

Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию, согласно которой будет создан механизм расследования в отношении тех, кто ответствен за серьезные преступления в Сирии. Виновные будут подвергнуты судебным преследованиям. Предполагается, что генсек ООН в течение 20 дней определит круг вопросов, которыми будет заниматься созданная структура.

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

— Чего стоит ждать от этих расследований?

— Полагаю, что эта резолюция — прелюдия к созданию международного трибунала по Сирии. И, судя по контексту резолюции, предполагается создать по той же схеме какой-то аналог международного трибунала по Югославии.

Все зависит от того, кто был инициатором этой резолюции Ассамблеи. В Сирии много военных преступлений. Конечно, организаторов гражданской войны и зачинщиков надо там ловить и привлекать к уголовной ответственности персонально. В том числе тех, кто своим действием или бездействием способствовал разжиганию гражданской войны.

Не исключено и то, что эту резолюцию некоторые западные страны попытаются применить, как инструмент давления на Россию. Ведь на Западе в военных преступлениях в сирийском конфликте обвиняют в основном Башара Асада, его режим и Российскую Федерацию.

— Кто будет входить в группу? Представители всех стран? Будут ли объективными расследования? Есть ли у нас какие-то механизмы воздействия?

— Если группа будет создана, в нее должны входить представители минимум пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН, пока ведь ничего не известно о процедурах, о преступлениях в Сирии, которые будет расследовать эта группа.

Но создание одной группы недостаточно, необходимо еще и создание определенного правового режима, который регламентирует, каким образом будет проводиться расследование и как будет организован сбор доказательств. Группа по своему составу будет интернациональной. Я убежден в том, что в эту группу, помимо пятерки постоянных членов Совбеза, должны войти и представители Асада. На этом будет настаивать Россия.

Напомним, ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия правительств Сирии и России требуют расследования. Как сообщало Associated Press, Керри хочет доказать, что действия России надо квалифицировать как "военные преступления".

Тем временем Россия от лица председателя Совбеза ООН стала распространять документ — "Белую книгу" по Сирии. В ней собраны случаи, когда коалиция во главе с США совершала, как выразился ранее Джон Керри, "ошибки", которые вполне можно квалифицировать как военные преступления.

"Эти документы нужны не для того, чтобы в Белом доме побежали молиться, грехи отмаливать. Нет, этого не случится. А вот все остальные, мировое общественное мнение, политический класс большинства стран, они это должны знать. И распространять эти документы надо не только в рамках ООН, что обязательно надо делать, но и в рамках других организаций", — рассказал ранее Pravda.Ru сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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