Инна Новикова: СМИ США поразил вирус бандеро-свидомости

Обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман заявил, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было не терактом, а возмездием за "преступления президента РФ Владимира Путина в Сирии".

Фото: АР

Кунтцман утверждает, что Карлов был "воплощением" политики, в рамках которой "сбрасывались бомбы, убивающие детей", "истребители разрушали целый город", а "сирийский безумец" Башар Асад получал помощь в своей кровопролитной кампании". Теперь "правосудие свершилось", уверен колумнист.

Прокомментировала данное мнение главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова:

— Вирус бандеро-свидомости заразил и американские СМИ. Я про статью в New York Daily News, что российского посла в Анкаре настигло справедливое возмездие за трупы убитых детей, превращенные в руины больницы и уничтоженные горы, города и дороги. Красочно расписанные злодеяния российских ВКС призваны насмерть поразить воображение людей, привыкших верить своим газетам и не верить собственным глазам и мозгам.

Я как раз накануне читала комментарии некоторых украинских пользователей. Вот один в один, что эта смерть — справедливое возмездие и что на самом деле в этой галерее, где 11 выстрелов в спину получил сугубо гражданский безоружный и не очень молодой человек, произошла битва идей и идеалов, и турецкий патриот сразил грозного противника на поле боя по законам древних предков. И посол — это не невинная жертва, а враг, виновный и опасный.

И какой же вой раздался, когда Мария Захарова подписала фото погибшего Андрея Карлова "Я не люблю, когда стреляют в спину". У Высоцкого, кстати, было продолжение "Я также против выстрела в упор". Конечно, как это выстрел в спину, когда ребята пишут про битву титанов и справедливое возмездие. Да и выстрел в упор в безоружного человека — это вообще-то тоже совсем не героическое действо. И практически всегда — преступление.

Ну вообще мне американцы всегда казались людьми с явно лучшим образованием, чем у украинцев. Ошиблась. Громче других и из-за океана кричат глупые, майданутые и готовые напялить кастрюли на головы. Жаль.

Спасибо моей коллеге из турецкого телеканала A9 TV Serra Bassarir, приславшей слова соболезнования, поддержки и осуждения действий террористов. Мы с ней и её сотрудниками, кстати, встречались в Москве в период, когда отношения между нашими странами были "на нуле", договорились обмениваться материалами и содействовать восстановлению понимания между Россией и Турцией.

Есть журналисты и есть журналюги. Как человек, проработавший в СМИ с ужас какого 1981 года, это я точно знаю.

Напомним, 19 декабря вооружённый мужчина совершил нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова во время его выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", которая была организована в галерее современного искусства в столице Турции. Андрей Карлов скончался.

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