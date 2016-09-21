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Источник Правда.Ру

Обиды Лукашенко на Россию - еще один вариант торга?

Экспертное мнение

Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой заявил, что белорусские товары при поставках в Россию блокируются.

Претензии к белорусской продукции связаны с политическим торгом
Александр Лукашенко. Фото: АР

"Понятно, когда мы поставляем качественный товар по приемлемым ценам в РФ, мы бьем по карманам олигархам от сельского хозяйства в России. Они давят на правительство… а правительство дает команду "фас" разного рода чиновникам от Россельхознадзора и так далее… Уже надоело, уже через край. Дальше так продолжаться не может", — цитирует РИА Новости белорусского лидера.

Член экспертного совета комитета Госдумы по делам национальностей Кирилл Коктыш рассказал Правде.Ру? о каких товарах сельского хозяйства и олигархах вел речь белорусский президент на встрече с Григорием Рапотой.

"Крупнейших латифундистов в России не мало. Молочное российское лобби и белорусская молочная промышленность — давний конфликт. Российского производителя постоянно обвиняют в том, что Белоруссия дает более дешевые продукты при лучшем качестве. Здесь нет ничего нового, это старо и понятно. Более важная проблема сейчас в транспортной сфере. Белорусский авиаперевозчик полагается в России иностранной компанией, а не компанией, например, евразийской, и платит за пролет российского воздушного пространства в 10 раз больше, чем российские авиаперевозчики. Такие вещи наблюдаются и в других отраслях", — рассказал Кирилл Коктыш.

Правда ли дается команда "фас" чиновникам Россельхознадзора, эксперт не может сказать. Но то, что "деятельность согласована, и любые претензии к белорусской продукции связаны с политическим торгом — это факт", считает Кирилл Коктыш.

Напомним, Александр Лукашенко сообщил, что по сравнению с прошлым годом товарооборот между Белоруссией и Россией снизился на десять процентов.

"Мы начали поставлять в Россию большие объемы, но по ценам на половину ниже. Какая доходность Белоруссии от этого? Нет никакой практически, — подчеркнул Лукашенко. — Мы сейчас очень внимательно анализируем наше участие в Евразийском экономическом союзе. Если так будет продолжаться… зачем мне платить деньги на содержание в Москве, держать там высококлассных (белорусских) специалистов. Мы лучше найдем им работу здесь".

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Темы импорт Белоруссия Кирилл Коктыш Александр Лукашенко
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