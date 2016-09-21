Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Дежурную фразу Эрдогана Киев выдал за дипломатический триумф

Экспертное мнение

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Петру Порошенко о неизменности поддержки Киева в вопросе принадлежности Крыма. Об этом после встречи двух президентов в Нью-Йорке сообщила пресс-служба Порошенко.

352584.jpeg

"Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Порошенко подчеркнули, что "возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции".

"На самом деле, перед нами не что иное, как сугубо дипломатическое действие в духе восточной дипломатии. В каждом языке есть смысловые нюансы. Турецкий язык - один из самых показательных в этом плане", - сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джаралла.

"Можно не сомневаться, что Эрдоган лишь повторил традиционные формулы, которые пресс-служба Порошенко выдает за очередной дипломатический успех. Реально это все выглядит достаточно забавно. Президент Украины бегает от одной делегации к другой в Нью-Йорке, ему пожимают руку, выражают слова сочувствия, потому что нужно выражать слова сочувствия, говорят некие фразы, и затем это все выдается в качестве свидетельства его успеха", - отметил эксперт. 

"Реальная картина - за этими словами не скрывается ничего. То есть Украина предоставлена сама себе. Точнее, Украина предоставлена сама себе и выполняет роль, которая есть в настоящий момент. То есть марионетки США для фигуры в большой комбинации, которой жертвуют для того, чтобы достичь большей цели", - считает Владимир Джаралла. 

"Турция достаточно ясно свою позицию определила давно и придерживается ее. С точки зрения дипломатической, она находится в русле формулировок Запада по поводу непризнания произошедшего действия. С точки зрения практики, достаточно вспомнить, что Турция никогда не присоединялась к санкциям против России. Тем самым демонстрируя, что она вовсе не ставит перед собой задачу переходить от слов к делам", - уверен политолог.

"Русофоб Мустафа Джемилев, а также его сторонники обладают достаточно сильными связями в Турции. Однако здесь есть два нюанса. Первый - они хотят выступать как отдельный народ, крымские татары. Однако Турция к этому относится достаточно скептически. Для нее есть единая турецкая нация. Но до времени этот вопрос они не особенно педалируют", - рассказал Владимир Джаралла. 

"Во-вторых, речь о сугубо внутритурецких делах. Дело в том, что там существует две больших общественно-политических организаций крымских татар, которые конкурируют между собой. И получается, что меджлис связан с одной и в то же время является малоприемлем для другой. Они (организации - прим.) ни разу не переходили за границы каких-то ритуальных и пропагандистских шагов. Даже в материальном плане поддержка всегда была очень и очень незначительной, а в последнее время практически исчезла", - подчеркнул политолог. 

"На практике Турция признает реальность, которая сейчас есть, она к этой реальности приспособилась", - заявил Владимир Джаралла.

Темы Крым меджлис Петр Порошенко крымские татары Реджеп Тайип Эрдоган
Комментарии
Лишний вес: не только вред, но и польза
Здоровье
Лишний вес: не только вред, но и польза
Десять святотатств с итальянской кухней
поучительно
Десять святотатств с итальянской кухней
Правила этикета: Не дави блох на людях
поучительно
Правила этикета: Не дави блох на людях
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
"Вечный украинский вопрос" разъедает ЕС
Магас
Ингушетии требуется комплексное развитие
Интернет
Интернет-омбудсмен: России нужен Цифровой кодекс
Читательский топ
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Изобретатель мельдония разоблачил хитрость ВАДА
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Выборы
"При Украине такого не было": Как голосуют крымские татары
Мир
Forbes: США проиграют войну возродившейся России
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"

Президент Болгарии Росен Плевнелиев призывает население строить американскую модель.

Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки
Мир
СМИ Польши: Жаль, что США не развалили Россию на мелкие кусочки
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Занимательные Новости
НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака

Американские ученые возмутили читательниц, сообщив, что положение созвездий меняется из-за прецессии.

НАСА сообщило о глобальном изменении положения знаков зодиака
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
Мир
Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер
США и Канада
Калифорния и Техас собираются выйти из США по-крымски
Экономика
По решению суда Болгария выплатит России 400 млн евро как часть долга за АЭС "Белене"
Дмитрий Нерсесов "Вечный украинский вопрос" разъедает ЕС Дмитрий Нерсесов Любовь Люлько Мир по-американски в Сирии оплатила Россия Любовь Люлько Фархат Измайлов Китай научился создавать дождевые облака Фархат Измайлов
Комментарии
Ome Twi "ВАДА - это система коррупции, связанная с США и Европой"
Ome Twi Трамп не нашел времени на встречу с Порошенко
Ome Twi Что-то пошло не так: Канада отказалась отменять визы для украинцев
Nina Schnabel Военные США: Надо разбить Россию "на земле, море и в космосе"
Сева Петров Что-то пошло не так: Канада отказалась отменять визы для украинцев
Spassky Kochan Вслед за Обамой: Президент Филиппин послал Евросоюз "к черту"
Wladislav Kostoglodov Олланд стал "политиком года" за успехи в борьбе с терроризмом
Alexandr Shevkov Олланд стал "политиком года" за успехи в борьбе с терроризмом
facebook_108705652925382 Касьянов снова поклонился Украине
Дмитрий Гуньков Касьянов снова поклонился Украине
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?