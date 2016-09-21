Дежурную фразу Эрдогана Киев выдал за дипломатический триумф

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Петру Порошенко о неизменности поддержки Киева в вопросе принадлежности Крыма. Об этом после встречи двух президентов в Нью-Йорке сообщила пресс-служба Порошенко.

"Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Порошенко подчеркнули, что "возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции".

"На самом деле, перед нами не что иное, как сугубо дипломатическое действие в духе восточной дипломатии. В каждом языке есть смысловые нюансы. Турецкий язык - один из самых показательных в этом плане", - сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джаралла.

"Можно не сомневаться, что Эрдоган лишь повторил традиционные формулы, которые пресс-служба Порошенко выдает за очередной дипломатический успех. Реально это все выглядит достаточно забавно. Президент Украины бегает от одной делегации к другой в Нью-Йорке, ему пожимают руку, выражают слова сочувствия, потому что нужно выражать слова сочувствия, говорят некие фразы, и затем это все выдается в качестве свидетельства его успеха", - отметил эксперт.

"Реальная картина - за этими словами не скрывается ничего. То есть Украина предоставлена сама себе. Точнее, Украина предоставлена сама себе и выполняет роль, которая есть в настоящий момент. То есть марионетки США для фигуры в большой комбинации, которой жертвуют для того, чтобы достичь большей цели", - считает Владимир Джаралла.

"Турция достаточно ясно свою позицию определила давно и придерживается ее. С точки зрения дипломатической, она находится в русле формулировок Запада по поводу непризнания произошедшего действия. С точки зрения практики, достаточно вспомнить, что Турция никогда не присоединялась к санкциям против России. Тем самым демонстрируя, что она вовсе не ставит перед собой задачу переходить от слов к делам", - уверен политолог.

"Русофоб Мустафа Джемилев, а также его сторонники обладают достаточно сильными связями в Турции. Однако здесь есть два нюанса. Первый - они хотят выступать как отдельный народ, крымские татары. Однако Турция к этому относится достаточно скептически. Для нее есть единая турецкая нация. Но до времени этот вопрос они не особенно педалируют", - рассказал Владимир Джаралла.

"Во-вторых, речь о сугубо внутритурецких делах. Дело в том, что там существует две больших общественно-политических организаций крымских татар, которые конкурируют между собой. И получается, что меджлис связан с одной и в то же время является малоприемлем для другой. Они (организации - прим.) ни разу не переходили за границы каких-то ритуальных и пропагандистских шагов. Даже в материальном плане поддержка всегда была очень и очень незначительной, а в последнее время практически исчезла", - подчеркнул политолог.

"На практике Турция признает реальность, которая сейчас есть, она к этой реальности приспособилась", - заявил Владимир Джаралла.