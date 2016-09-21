"WADA - это система коррупции, связанная с США и Европой"

В СМИ активно обсуждают версию, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) выдумало историю о взломе своих компьютерных баз, чтобы отвлечь внимание от данных, которые стали публично известны после утечки информации из программы ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System).

Могло ли WADA придумать взлом, чтобы затеять антироссийский скандал и отвлечь внимание от себя рассказал Правде.Ру доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. Плеханова Петр Лидов.

"Уже много раз возникало недоверие к этой организации, потому что она была создана только определенной, американской и западноевропейской системой, которая не допускала Россию и Китай и была абсолютно закрыта. WADA распределило мир на хороших и плохих, где хорошие — это американцы, англичане, канадцы…те, у кого есть возможность иметь мифическое заболевание, чтобы использовать допинг для преимущества над другими спортсменами. Замалчивание фактов, преимущество одних стран перед другими, разрешение принимать допинг в фармакологических целях — о каком доверии может идти речь?", — сказал Петр Лидов.

По словам эксперта, WADA — это система международного монополизма, крепко связанная с международной коррупцией. "Не любимчик этой системы — Россия, прежде всего. На нее вылились все главные нападки. Вполне может быть, что WADA выдумали гипотезу о российских хакерах. Понятно, что система изжила себя напрочь и WADA нуждается в реформах, агентство не может отстаивать принципы олимпийской хартии, позиции чести и достоинства", — считает Петр Лидов.

По словам Петра Лидова, олимпийское движение, Международный олимпийский комитет должны выразить инициативу реформ агентства, а Россия должна этому способствовать.

Ранее Правда.Ру писала, что группа хакеров, именующих себя Fancy Bear выложили в Сеть документы об использовании спортсменами запрещенных веществ в терапевтических целях. Согласно новым данным, среди спортсменов, которые употребляли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства, оказался испанский теннисист Рафаэль Надаль, бегун из Великобритании Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех.

Всего в новом списке значатся 27 фамилий. Среди них спортсмены из Аргентины, Бельгии, Канады, Дании, Испании, США, Бурунди, Франции и Великобритании. Ранее были опубликованы документы ещё 25 атлетов из США, Великобритании, Дании, Польши, Чехии, Румынии, Германии и России.

14 спортсменов из этого списка на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро стали призерами. Среди них атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкании ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призера ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).

Выяснилось, что допинг-тест не прошли золотая медалистка по плаванию Пернилла Блюм (Дания), обладательница золота в гребле Наталья Мадай (Польша), а также бронзовые призёры из Чехии (теннисистка Петра Квитова) и Румынии (гребец Роксана Когиану). Употребление допинга во время Олимпийских игр в Рио вменяется и российскому боксёру Мише Алояну, завоевавшему серебряную медаль. Спортсмен эту информацию опровергает.

Напомним, 13 сентября впервые группа хакеров Fancy Bear распространила в сетях документы, свидетельствующие о том, что Всемирное антидопинговое агентство закрывало глаза на употребление допинга теннисистками Сереной и Винус Уильямс, а также гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

ВАДА признало подлинность опубликованных документов, но сразу обвинило в взломе российских хакеров, что это они организовали утечку конфиденциальных данных, чтобы таким образом отомстить за недопуск на Игры в Рио легкоатлетической сборной и паралимпийцев.

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