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Источник Правда.Ру

То, что Узбекистан кишит исламистами - это миф

Экспертное мнение

Временно исполняющий обязанности президента Узбекистана премьер-министр Шавкат Мирзиёев выдвинут в кандидаты на пост президента страны.

То, что Узбекистан кишит исламистами - это миф
источник Pravda.Ru

Как сообщил узбекский ЦИК в своем "Фейсбуке", выдвижение состоялось на заседании политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана. Мирзиёев, занимающий пост премьера с 2003 года, был назначен временно исполняющим обязанности президента страны после смерти Ислама Каримова.

Ситуацию Pravda.Ru прокомментрировал главный редактор портала "Фергана.ру", эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов.

По его словам, прежде всего Шавкат Мирзиеев не является ортодоксом. "Никаких ортодоксов или исламистов в узбекской сельской местности нет, у людей, вышедших партийной рубашки коммунистистического прошлого, исламизма быть не может. Ему, извините, 59 лет, мне 50, но я успел хотя бы побывать кандидатом в члены партии, а он, по-моему, точно был партийцем, и неважно, откуда он - это человек, который последние 12 лет работает премьер-министром и был правой рукой президента".

Даниил Кислов в интервью изданию подчеркнул, что Мирзиеев полностью был привержен политике борьбы с радикальным исламом. "Но вопрос о его подходе построен на мифах о том, что Узбекистан кишит исламистами. Это совершенно не так, никакого подполья исламского там нет уже очень давно, с середины 90 годов, потому что его вытравил Ислам Каримов, абсолютно вытравил и уничтожил, выгнал их за пределы Узбекистана. Вообще, Узбекистан -это полицейское государство, основанное на очень жестком режиме и абсолютном контроле власти над обществом. Никакого подполья, ни оппозиционного, ни исламистского, ни буддистского там просто быть не может, это абсолютно контролируемое общество".

Он также подчеркнул, что "другой вопрос, что в этом обществе сегодня, благодаря усилиям Каримова и его политике за последние 25 лет, отсутствует хотя бы какой-то минимальный набор политических свобод и прав. Если наступит когда-нибудь хаос власти, упадет экономика ниже дна - начнутся протесты, и за неимением оппозиции, неимением возможности выступать в СМИ, неимения возможности вообще как-либо выражать свое инакомыслие, народ, конечно, может подняться под знаменем ислама".

"Поэтому можно говорить о том, что до тех пор, пока режим не допустит никаких протестов, то и ждать от этих протестов исламистского характера не надо. А режим достаточно силен, Мирзиёев человек жесткий, авторитарный,  еще больше единоличный лидер, чем Ислам Каримов, и вряд ли в ближайшие 20 лет выпустит бразды правления из собственных рук", резюмировал Даниил Кислов.

Темы экономика Узбекистан Даниил Кислов
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