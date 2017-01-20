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Эксперт: Запомните - Трамп не Гитлер!

Экспертное мнение

"Антифашистская коалиция" США собирается выйти на митинги против избранного президента Дональда Трампа. на акцию против Трампа. "Мы должны выйти на улицы и протестовать, вмешиваться, ходить, делать больше шума и неприятностей", — говорится в манифесте группы. Как сообщает NBS, самый большой протест пройдет в субботу, в нем примут участие более 200 000 человек.

Эксперт: Называть Трампа фашистом - преждевременно
Фото: АР

Почему Дональда Трампа причисляют к фашистам, рассказал Pravda.Ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

— Какие представления у американцев о фашистах?

— Тут, если ты немножко националист или расист, можешь быть записан в фашисты. Трампа причисляют к фашистам из-за его радикальных высказываний относительно мигрантов, в основном, выходцев из Мексики. Ни один из политических деятелей США в ближайшей ретроспективе не позволял себе таких высказываний, которые позволял Трамп.

— Является ли Трамп фашистом - с вашей точки зрения?

— У нас представления о фашизме основываются, прежде всего, на исторических реалиях 30-х годов, на реалиях, которые связаны с германским нацизмом и итальянским фашизмом… Думаю, что говорить о Трампе, как о фашисте, вообще либо преждевременно, либо неверно. Он фашистом не является. Я бы его назвал американским националистом, который выступает за величие США, пытается, во всяком случае, пока не словах, возродить величие США.

Напомним, ранее в Нью-Йорке прошел митинг против избранного президента США Дональда Трампа. Общий тон выступлениям, которые прошли около небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене, задавали мэр города Билл де Блазио, видный проповедник Альфред Шарптон, режиссер Майкл Мур, певица Шер, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало.

Кинорежиссер Майкл Мур заявил, что в США наступает очень опасное время своей истории. "Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить", — передает The Hollywood Reporter слова Мура. "Этим вечером мы собрались, чтобы защитить нечто драгоценное для всех нас. И это каждый из нас", — заметил Руффало. К нему присоединились также актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли.

Добавим, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял о том, что создаст специальную группу, которая будет заниматься депортацией нелегальных мигрантов.

"Я собираюсь создать специальную группу по депортации, которая будет заниматься установлением и высылкой наиболее опасных криминальных нелегальных мигрантов в Америке, которые избегают правосудия, как и Хиллари Клинтон", — приводит РИА Новости слова Трампа, который выразил надежду, что его группа сможет депортировать кандидата в президенты от демократов.

Трамп также пообещал утроить число сотрудников иммиграционных и таможенных служб и ужесточить правила выдачи виз. Он сказал, что в случае его избрания более тщательную проверку будут проходить граждане Сирии, Ирака и Афганистана.

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