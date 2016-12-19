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Источник Правда.Ру

Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный

Экспертное мнение

Сегодня, 19 декабря, исполняется 110 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, главы СССР и КПСС. Кто-то называл его время "застоем", кто-то "лучшим временем СССР", аргументируя это стабильностью в стране и статусом сверхдержавы.

Неприхотливый, компанейский и человечный: Каким был Леонид Ильи
Леонид Брежнев.

Тем не менее, по результатам опроса общественного мнения в 2013 году Брежнев был признан лучшим главой российского государства в XX веке. В чем была его главная заслуга и его главная ошибка, рассказал Pravda.Ru кандидат исторических наук, доцент факультета политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Кирилл Андерсон.

— В общем-то его заслуга и ошибка едины. Это были годы достаточно стабильные, без зверских рывков и падений, ошибка, наверно, в том, что он не придал им динамики.

— 18 лет Брежнева у власти были на благо страны, народа? Или никто не должен так долго быть главой государства?

— Здесь все зависит от состояния здоровья. Если человек здоров, вменяем и полон энтузиазма — это одно, но последние годы Брежнева он был для декорации. Это понятно, что шла борьба за власть — пока царь болен, бояре могут властвовать по-своему, он был компромиссной культурной фигурой. Но в принципе срок может быть и больше, и меньше, здесь нет каких-то универсальных законов.

— Что можете сказать о его команде, о людях, которые его окружали? Столько лет у власти он был благодаря им или вопреки им?

— Благодаря им — но во многом и вопреки. В политике не бывает друзей, есть интересы, интересы менялись и у них, и у него. Правда, одной из главных черт Брежнева было нежелание ссориться, какое-то стремление к бесконфликтности. Поэтому расставались по-дружески.

— Каким он был человеком?

— Судя по отзывам тех, кто его знал близко и работал с ним, он был достаточно неприхотлив, компанейский человек, с людьми старался ладить. Леонид Ильич был вполне дружелюбен и относился к людям по-человечески.

— Брежнев — автор ряда книг, в том числе "Малая земля"и "Целина". Однако, есть мнение, что он не писал произведения. Так ли оно?

— Мало кто из властителей, тем более большого государства, пишет книги сам. Он дает сырье, а далее работа литературных обработчиков — это нормально. Не только в России, это и в других странах данная практика существует.

— Леонид Брежнев — обладатель 117 наград, советских и иностранных. За что он был их удостоен? О чем говорит такая тяга к наградам?

— Когда человек достигает определенного положения, награды полагаются в силу должности. Это, как правило, награды креслу, а не человеку, сидящему в этом кресле. Какие-то заслуги были, то же самое участие в Малой земле. 40 раз на Малую землю — это действительно незаурядное и выдающееся деяние, а дальше уже шли по накатанной просто в силу его должности и его любви к наградам — почему бы не наградить, когда это ничего не стоит.

— Вы согласны с результатами опроса, что Брежнев — лучший глава нашего государства в XX веке?

— Для меня, может быть, он — один из лучших, потому что пора его правления — это время моей молодости, а молодость всегда вспоминается в светлых тонах.

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Темы СССР Леонид Брежнев Кирилл Андерсон
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