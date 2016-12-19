Эксперт: Россия и Япония помогут друг другу в противостоянии с Китаем и США

Москва и Токио договорились о ведении совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Таковы итоги переговоров лидеров двух стран, прошедших в конце прошлой недели.

Фото: АР

Ранее же премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверял, что во время визита президента России Владимира Путина сможет поставить точку в курильском вопросе — при этом до сих пор существует недопонимание по сути позиций стран. Так ради чего же ведутся эти переговоры? Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель школы Востоковедения ВШЭ, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.

— Почему Япония до сих пор надеется на острова, когда Россия рассчитывает только на экономическое сотрудничество? Очевидно, что позиции неизменны...

— Каждая страна, прежде всего, Япония и в меньшей степени Россия, смотрят на это с точки зрения именно политики. Абэ пообещал своему народу, причем обещает в течение как минимум последних трех лет, что проблема будет решена. Япония подает позицию совместной деятельности, как первый шаг о передаче части островов под японскую юрисдикцию. И хотя срок передачи не определен, это уже первый шаг. Россия, конечно, нигде не указывает, что рассматривает это как первый шаг.

Во-вторых, чтобы устранить вот этот больной момент, страны специально ушли вообще от вопроса, по каким правилам будет вестись совместная деятельность. Конечно, она должна вестись по российскому законодательству, соответственно, российское налогообложение, и форма создания предприятий здесь по российскому законодательству. Плюс к этому российские налоговые проверки, и так далее. В общем, это все стандартная ситуация создания совместного предприятия под российской юрисдикцией, однако это тоже нигде напрямую не указывалась, и российская сторона, на мой взгляд, сняла этот тезис, чтобы не вызывать острых моментов. Просто надо было хотя бы о чем-то договориться. А Япония это подает, что возможны и варианты в плане того, в какой юрисдикции будет вестись хозяйственная деятельность.

Все очень аморфно. Единственное, что более или менее твердо, это совместный газопровод, прямые поставки газа на японскую территорию. Пожалуй, это явный шаг Москвы в плане диверсификации своих контактов с Китаем. На мой взгляд, тоже очень грамотный шаг, но и здесь России придется в лице своего внешнеполитического министерства четко объяснить, по каким законам будет вестись хозяйственная деятельность, иначе мы попадем в глупую ситуацию.

— Какая стратегическая цель у Путина? Мы ведь сами можем поднять Курилы, без Японии. Возможно, развалить санкционный режим и досадить Обаме?

— Я думаю, что здесь три цели. Во-первых, необходимо показать, что даже в режиме санкций возможно взаимодействие. Второй момент, безусловно, привлечение инвестиций на российскую территорию. В принципе просто так поднимать Курилы — бессмысленно. Здесь проживает не так много населения. На Курилах нам важно производить целый ряд продукции такой, чтобы иметь гарантированных покупателей. Вот Япония в данном случае гарантированный покупатель, который вкладывается в развитие Курил.

Третий момент, повернувшись спиной к Европе, Россия оказалась лицом к лицу с Китаем, у которого довольно жесткая политика по отношению к хозяйственному сотрудничеству. Китай всегда претендует на доминирование в экономическом сотрудничестве. России, наоборот, надо диверсифицировать это сотрудничество, Япония позволяет это сделать, что дает нам серьезный экономический прорыв в плане разнообразия партнеров.

— Изменятся ли отношения России с Японией в связи с приходом Трампа?

— Во-первых, скорей всего, не запустится так быстро, как считалось, Транстихоокеанское партнерство, где Япония должна была играть основную роль. Это значит, что Японии придется также искать новые формы стабилизации своей экономической ситуации. В данном случае, Россия хороший партнер и хорошее место для инвестиций.

Плюс к этому Дональд Трамп будет более сосредоточен на внутренней политике. К тому же он уже довольно жестко себя начинает вести по отношению к Китаю, то есть, по сути дела, Трамп своими заявлениями смешал очень многие карты в смысле стабильности. В этом плане Россия может выступать неким стабилизирующим фактором в Азии, поскольку вот именно в этой конфигурации, в развитии отношений с Россией заинтересованы и Китай, и Япония.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня