Заявления США об отсутствии "российской угрозы" — пустые слова

Постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют признал, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. Об этом он сказал в эфире телеканала ABC News.

Ранее же генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность. С чем связано столь неожиданное заявление Дугласа Льюта, рассказал Pravda.Ru доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль.

— Подобные заявления не несут значимой смысловой нагрузки. Заявить о том, что Россия не собирается нападать на Запад — это не есть изменение позиции в принципе. Отношения Россия-НАТО находятся на крайне низкой точке своего уровня. На сегодняшний день подвижек в изменении позиции Запада по отношению к нашей стране не наметилось. Сотрудничество Совета Россия-НАТО не возобновлено. Позиции, взгляды совершенно расходятся. Самое главное, концепция европейской безопасности, на которой стоит Североатлантический блок, является абсолютно "натоцентричной" и не только не учитывает российских интересов, но и зачастую строится на полном игнорировании наших интересов в этой сфере. Поэтому говорить о каком то начавшемся сближении или изменении позиции НАТО по отношению к нам, как минимум, преждевременно.

— Власти Швеции потребовали от населения страны приготовиться к войне с Россией — в частности, Contra Magazin сообщил о разосланном по городам "срочном и официальном" письме ведомства гражданской обороны. Сообщается, что по всей Швеции должны быть проверены и "исправно функционировать" сирены экстренного оповещения, а оперативным центрам приказано срочно приготовится "к перемещению в подземные бункеры". Гражданам же Швеции необходимо "сотрудничать и оказывать полную поддержку шведским военным". Как можете это прокомментировать в свете последних заявлений руководства НАТО?

— Как раз очень симптоматично поведение на сегодняшний день официально нейтральной Швеции в отношении возможной российской угрозы. Некоторое время идет активная, в том числе, и пропагандистская подготовка к возможному приему, вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Общественное мнение и политические круги в обеих странах не однозначно относятся к такому тренду в политике стран. То есть подобные заявления шведского руководства могут являться попыткой не только прозондировать общественное мнение в своей стране в плане готовности к противостоянию с Россией, но и тем самым подтолкнуть граждан к поддержке возможного решения о вступлении страны в Северо-атлантический блок.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня