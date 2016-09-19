Идея "мультикультурализма" потерпела крах и в США

Очередной взрыв произошел 19 сентября в районе железнодорожной станции в американском штате Нью-Джерси. Ранее в штате Нью-Джерси и в Нью-Йорке также прогремели мощные взрывы. В результате взрыва на Манхеттене пострадало 29 человек. Еще один инцидент произошел в Миннесоте, где мужчина напал на посетителей торгового центра Crossroads и ранил ножом восемь человек. По данным "КП", ответственность за это нападение уже успела взять на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Фото: АР

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что никаких указаний на то, что взрыв на Манхеттене можно отнести к международному терроризму, нет. По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ, кандидата политических наук Александра Бедрицкого происшествия в США, действительно, могут быть следствием внутреннего терроризма.

"За последние несколько десятилетий в Соединенных Штатах разрослась сеть местного радикального исламизма, который, прежде всего, распространяется среди темнокожих граждан, но затрагивает и белое население. Это довольно серьезная угроза для Соединенных Штатов, получается, что американцам не удалось решить вопрос сосуществования, взаимопроникновения различных культур, различных рас. Так называемая идея "мультикультурализма", которую долго пытались привить Евросоюзу, потерпела крах и в самих Штатах, где языковое, культурное, расовое многообразие является чуть ли не основополагающим моментом государства", — считает Александр Бедрицкий.

"При Обаме в некоторых штатах пышным цветом расцвел расизм. В Колорадо такой проблемы нет, а в соседнем Вайоминге на афроамериканца уже будут смотреть косо. Такая ситуация может послужить в дальнейшем очень серьезной базой для возникновения внутренних конфликтов", — рассказал Правде.Ру Александр Бедрицкий.

Событие в Миннесоте Александр Бедрицкий расценивает, как факт зарождения массового психоза. "Подобное происходило и в середине лета в Европе. Имеет смысл говорить именно о нападениях психически нездоровых людей. ИГ воспользовалась плодами этого психоза. Если в американских СМИ пойдет раскрутка этой темы, похожие события следует ожидать и в других городах США.

Не могу сказать, кому, Трампу или Клинтон, акты террора, учитывая предвыборную гонку, выгодны. В любом случае, в дальнейшем кому-то из них придется это расхлебывать ", — считает Александр Бедрицкий.

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