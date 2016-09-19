В Крыму проверят розничные цены

Крымские власти намерены ввести административный контроль цен на полуострове.
Глава Крыма Сергей Аксенов направит полицию и прокуратуру на борьбу с торговыми посредниками и монополистами.
Как пишет Независимая газета, по официальной статистике, цены в Крыму близки к среднероссийским. А «раздражение населения» объясняется скорее низкими доходами, которые почти вдвое ниже средних по стране.
По последним данным Росстата, в середине года минимальный набор продуктов питания стоил 3817 руб. в месяц на каждого жителя России. В Москве набор стоил 4632 руб., на Дальнем Востоке - 5429 руб., а в Крыму - 3912 руб.
Таким образом, минимальный продуктовый набор в Крыму - далеко не самый дорогой в стране и примерно соответствует среднероссийскому уровню.
Похожая картина с фиксированным набором товаров и услуг, который в среднем по стране стоил 13 864 руб. в месяц. В Москве этот фиксированный набор стоит более 20 тыс. руб., на Дальнем Востоке - более 17,3 тыс. руб. А в Крыму - только 12,2 тыс. руб. Эти цифры доказывают, что жизнь в Крыму сегодня дешевле, чем по стране в целом, в основном за счет низких цен на услуги.
По словам Сергея Аксенова, ряд монополистов, торгующих товарами народного потребления, завышают отпускные цены, что приводит к раздражению местного населения.
Он отметил, что необходимо ременно ввести госрегулирование цен, чтобы избежать спекуляций на товарах народного потребления и лекарствах. Эту идею ранее поддержала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Она призвала правоохранительные органы разобраться с причиной высоких цен в Крыму. В частности, следует провести проверку на предмет картельного сговора.
Напомним, что недавние результаты опросов, которые проводили пять независимых исследовательских центра (четыре - из России и один - и Республики Беларусь) показывают: в целом жители Крыма не жалеют о выборе, сделанном в 2014 году и все больше становятся россиянами.
Согласно нему, показатели удовлетворенности текущей жизнью и самооценки материального положения характеризуются повышенной долей позитивных оценок в сравнении с аналогичными показателями среди российского населения в целом. Это может быть связано как с объективными благоприятными изменениями в жизни жителей Крыма, так и с психологическим эффектом присоединения к России.
Уровень удовлетворенности жизнью, декларируемый населением Крыма, является весьма высоким - совокупная доля позитивных оценок ("вполне удовлетворен" + "скорее удовлетворен") составила 83% против 14% "не удовлетворенных", в т. ч. почти половина респондентов - 49%, по их словам, "удовлетворены вполне".
Главными проблемами крымчане называют уровень жизни (низкие зарплаты и высокие цены), плохие дороги, ЖКХ (низкое качество и высокие тарифы), качество медицины, коррупция.
Социологи подчеркивают, что спустя два года после референдума о присоединении Крыма к России можно констатировать отсутствие серьезных изменений в настроениях крымчан по важнейшему геополитическому вопросу о самоопределении.
Если говорить просто - независимые исследователи выяснили, что "в подавляющем большинстве одобряют выбор крымчан, сделанный в 2014 году.
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