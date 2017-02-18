Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ростислав ИЩЕНКО: "На Украине как Америка, так и ЕС уже потеряли авторитет"

Экспертное мнение

Страны "большой семерки" призвали власти Украины отказаться от блокады Донбасса и найти общие подходы к решению проблемы. К Киеву выдвинуты требования: организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей. Кроме того, очень важно принять меры для обеспечения энергопоставок на долгий срок.

Блокада Донбасса: большая семерка недовольна
Источник: фотоархив Pravda. Ru

"Транспортная блокада подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призываем все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли", — цитируют СМИ официальное заявление.

Кстати, под данным издания "Страна.уа", запас угля на ТЭЦ "Еврореконструкция" составляет 25 тысяч тонн. При нормальном режиме работы его хватит на месяц, а при экономном — на 50 дней. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко принял решение перевести тепловые электростанции города на экономный режим работы.

Наше издание уже писало, что энергетическая блокада на Украине началась 25 января. Поставки угля на Украину прекращены из-за прерванного железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к президенту Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславу Ищенко.

Страны большой семерки выступили с призывом к властям Украины отказаться от блокады Донбасса. С чем это связано?

Связано с тем, что никому сейчас не надо дестабилизация на Украине, а блокада Донбасса как раз и ведет к дестабилизации и к подрыву позиций режима Порошенко, который выступает против блокады. Он требует блокаду прекратить. Порошенко и Гройсман даже собирались вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности. Собственно говоря, "большая семерка" дает Порошенко пас: теперь он может в своих попытках предпринимать силовые действия против тех, кто блокирует завоз угля из Донбасса, ссылаться на обращение европейских и американских друзей и партнеров, на обращение группы семи. Я, правда, не вполне уверен, что это ему поможет: на Украине как Америка, так и ЕС уже в значительной степени потеряли авторитет. Тем не менее такая политическая поддержка Порошенко оказана.

Что может подействовать на радикалов?

Только сила. Но чтобы ее применить, Порошенко нужна поддержка. Ему надо заручиться таковой у народа, заставить армию и полицию выполнять его приказы — в частности, для того чтобы разогнать радикалов. Но с этим у Порошенко сложно. Теперь у него есть апелляция к внешнеполитическим друзьям. Как он любит говорить: дорогие украинцы, мы все — европейцы, смотрите, что нам говорит Европа, что нам говорят наши друзья из Соединенных Штатов, которые поддерживают справедливую борьбу украинского народа против российской агрессии. И так далее. В общем — это его традиционный набор терминов. Вот они говорят: надо прекратить блокаду, а эти мерзавцы — агенты Кремля — заблокировали поставки угля Донбассу, поэтому давайте их убьем, и все будет хорошо. Примерно так Порошенко будет формулировать свои посылы, когда попытается применить вооруженные силы против тех, кто сейчас блокирует железнодорожные пути.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Украина атакует Донбасс оружием массового поражения
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Центр. Азия
Уроки Афганистана: там ковалась победа в Сирии
Власть
Секты экстремистов: Тревогу бить уже поздно?
Россия
Вещий Олег — киевский или русский?
Читательский топ
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Венгрия любит Россию за энергию
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Катастрофа в США: угроза перерастает в бедствие
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Восточная Европа
Венгрия любит Россию за энергию
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Кто допишет таблицу Менделеева?
Чаепития в Академии
Кто допишет таблицу Менделеева?
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует
Мир
"Вы подплыли - мы прилетели": ВКС России снова напугали Пентагон
Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Степан Корнеев Вулканы сгубили динозавров раньше, чем астероид Степан Корнеев Юрий Носовский Мигранты: лечить нельзя выслать Юрий Носовский
Комментарии
Александр Мит Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Александр Мит Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Vladimir Afonin Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
vkontakte_387083205 "Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Алексей Горенко «Спасайтесь! Гайдар идёт!»
Google_113042661472508661168 Кто спонсирует науку в США
vkontakte_17295108 Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Google_113042661472508661168 Кто спонсирует науку в США
Sonia Son Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
vkontakte_272652320 35 лет спецподразделению "Вымпел": Не ради славы
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?