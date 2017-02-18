Блокада Донбасса: большая семерка недовольна

Ростислав ИЩЕНКО: "На Украине как Америка, так и ЕС уже потеряли авторитет"

Страны "большой семерки" призвали власти Украины отказаться от блокады Донбасса и найти общие подходы к решению проблемы. К Киеву выдвинуты требования: организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей. Кроме того, очень важно принять меры для обеспечения энергопоставок на долгий срок.

Источник: фотоархив Pravda. Ru

"Транспортная блокада подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призываем все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли", — цитируют СМИ официальное заявление.

Кстати, под данным издания "Страна.уа", запас угля на ТЭЦ "Еврореконструкция" составляет 25 тысяч тонн. При нормальном режиме работы его хватит на месяц, а при экономном — на 50 дней. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко принял решение перевести тепловые электростанции города на экономный режим работы.

Наше издание уже писало, что энергетическая блокада на Украине началась 25 января. Поставки угля на Украину прекращены из-за прерванного железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к президенту Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславу Ищенко.

Страны большой семерки выступили с призывом к властям Украины отказаться от блокады Донбасса. С чем это связано?

Связано с тем, что никому сейчас не надо дестабилизация на Украине, а блокада Донбасса как раз и ведет к дестабилизации и к подрыву позиций режима Порошенко, который выступает против блокады. Он требует блокаду прекратить. Порошенко и Гройсман даже собирались вынести этот вопрос на обсуждение Совета безопасности. Собственно говоря, "большая семерка" дает Порошенко пас: теперь он может в своих попытках предпринимать силовые действия против тех, кто блокирует завоз угля из Донбасса, ссылаться на обращение европейских и американских друзей и партнеров, на обращение группы семи. Я, правда, не вполне уверен, что это ему поможет: на Украине как Америка, так и ЕС уже в значительной степени потеряли авторитет. Тем не менее такая политическая поддержка Порошенко оказана.

Что может подействовать на радикалов?

Только сила. Но чтобы ее применить, Порошенко нужна поддержка. Ему надо заручиться таковой у народа, заставить армию и полицию выполнять его приказы — в частности, для того чтобы разогнать радикалов. Но с этим у Порошенко сложно. Теперь у него есть апелляция к внешнеполитическим друзьям. Как он любит говорить: дорогие украинцы, мы все — европейцы, смотрите, что нам говорит Европа, что нам говорят наши друзья из Соединенных Штатов, которые поддерживают справедливую борьбу украинского народа против российской агрессии. И так далее. В общем — это его традиционный набор терминов. Вот они говорят: надо прекратить блокаду, а эти мерзавцы — агенты Кремля — заблокировали поставки угля Донбассу, поэтому давайте их убьем, и все будет хорошо. Примерно так Порошенко будет формулировать свои посылы, когда попытается применить вооруженные силы против тех, кто сейчас блокирует железнодорожные пути.

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