Ученые опровергли одну из легенд про Тунгусский метеорит

Российские ученые опровергли версию итальянских коллег о происхождении озера Чеко в Красноярском крае в результате падения Тунгусского метеорита в 1908 году.

Фото: АР

Как сообщил Экспедиционный центр СФО Русского географического общества, исследователи изучили отложения на дне озера Чеко и пришли к выводу, что возраст некоторых из них составляет около 280 лет. Таким образом, озеро существовало значительно раньше, чем упал метеорит, и не могло возникнуть в результате его падения.

Как сообщает РИА Новости, само озеро по форме напоминает кратер и находится в восьми километрах от предполагаемого места падения Тунгусского метеорита.

Отметим, через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела ученым удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического пришельца. Исследование было проведено с помощью уникального прибора — георадара. В результате было доказано, что это был вовсе не метеорит, а комета.

Тайна тунгусского метеорита давно привлекала внимание исследователей из разных стран мира. Пожалуй, ни один гость из космоса за всю историю человечества не наделал своим появлением столько шума, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Причем самое удивительное состоит в том, что за сотню с небольшим лет, прошедших после этого события, ученым так и не удалось разгадать данную загадку.

Что же произошло в районе реки Подкаменная Тунгуска в далеком 1908 году? Очевидцы события рассказывают, что 30 июня около 7 часов утра над территорией Центральной Сибири в северо-западном направлении пролетело нечто, напоминающее гигантский шар-болид.

Первая экспедиция к месту катастрофы была направлена только лишь в 1921 году, однако ее участникам так и не удалось побывать там. Только в 1927 году группа исследователей под руководством Леонида Алексеевича Кулика смогли добраться до эпицентра взрыва. Самое интересное состоит в том, что никакого кратера, оставшегося от удара метеорита о Землю, они не нашли. Еще одна странность тунгусской катастрофы состояла в том, что рядом с предполагаемым местом падения метеорита лес был повален на значительной площади, а вот в самом эпицентре взрыва он остался стоять. Получается, что пришелец взорвался в воздухе, так и не достигнув поверхности планеты.

И вот в 2010 году в район падения метеорита отправилась экспедиция Владимира Алексеева из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ). Ученые взяли с собой георадар — уникальный прибор, способный просвечивать землю до глубины 100 метров. В результате исследований Сусловской воронки было установлено, что эта впадина образовалась в результате сильного удара небесного тела о поверхность Земли.

Также ученым удалось изучить следы вещества неземного происхождения, задержавшегося в смоле деревьев, выстоявших в эпицентре взрыва (они до сих пор там произрастают). Исследователи пришли к выводу, что это вещество чрезвычайно напоминает космическую пыль, входящую в состав кометного ядра. Это лишний раз убедило их в том, что тунгусского "пришельца" теперь следует называть не метеоритом, а кометой.

Итак, версия, высказанная еще много лет назад академиком В. И. Вернадским, о кометной природе тунгусского метеорита нынче получила фактическое подтверждение. Интересно, что для разгадки этой тайны ученым понадобилось почти сто лет! Но, как говорится, лучше уж поздно, чем никогда.

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