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Источник Правда.Ру

Эксперт: Срыв инаугурации Трампа уничтожит всю политическую систему США

Экспертное мнение

Участникам акций протеста против избранного президента США Дональда Трампа обещают до $2,5 тысячи в месяц. Как пишет издание The Washington Times, кроме "зарплаты", компания Demand Protest предлагает $50 в час за каждое посещённое мероприятие. Отмечается, что протестующим для получения такой оплаты нужно посетить не менее шести акций протеста в год.

Эксперт: Сорвать инаугурацию Трампа, значит уничтожить все полит
Фото: АР

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru дал доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

— Есть ли вероятность, что это правда?

— Мне сложно судить, насколько достоверна эта информация. Имеют место быть и организованные какими-то силами митинги, которые могут подразумевать определенное финансирование для участников. Но есть и политические, идеологические протесты, обоснованные не деньгами, а недовольством людей теми или иными политическими действиями, шагами, результатами. Американское общество расколото, там может иметь место и то, и другое.

— Как сказал вчера Владимир Путин, в США организуют свой "Майдан". Какие контрмеры предпримет Трамп?

— Президент использовал это как метафору, нежели чем какие-то конкретные действия, стремления сорвать инаугурацию. Мы помним, в какой обстановке проходила избирательная кампания, и какое неудовлетворение сохраняется сейчас.

Трампа не принимают многие американцы, которые голосовали за Клинтон. Также недовольства объясняется и нынешней администрацией, которая, если не "Майдан" устраивает, то никак не может пережить свое поражение. Поэтому администрация Обамы до последнего будет критиковать избранного президента - что, конечно, омрачает процедуру передачи власти.

Но, несмотря на всю разочарованность и пропагандистскую полемику, не думаю, что нынешняя администрация попытается сорвать инаугурацию. Это можно было бы охарактеризовать как антиамериканские действия, ведь на этом стоит политическая система США. Помешать этому процессу будет гораздо большим преступлением, чем какие-то обвинения, которые выдвигаются в отношении Трампа.

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В США проходят акции протеста против Трампа
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