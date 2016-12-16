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Демограф: Германия беременна от мигрантов? Это интеграция!

Экспертное мнение

Волна мигрантов вызвала в Германии резкий рост рождаемости. В прошлом году её уровень повысился в полтора раза, достигнув рекордного показателя для женщин возрастом 33 года. "Иностранцы дали Германии то, что ей нужно: больше детей". Так начинается материал Bloomberg о том, что принявшая волну беженцев ФРГ теперь переживает настоящий беби-бум: рождаемость в стране поднялась сразу на 50%.

Демограф: Германия беременна от мигрантов? Это интеграция!
Фото: АР

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Национального исследовательского университета ВШЭ Андрей Коротаев.

— Что это? "Свежая кровь"? Тихий захват и растворение нации?

— Позитивная позиция Ангелы Меркель по отношению к миграции была не случайной, у Германии, действительно, серьезные демографические проблемы. И какой-то приток мигрантов, объективно говоря, был бы полезен. В этом плане есть хороший пример — Япония, которая жестко блокирует миграцию, и Южная Корея, которая поощряет трудовую миграцию. Да, действительно, южно-корейская экономика растет, японская — стагнирует.

Но это хорошо работает, когда миграция регулируемая, прицельная, что не скажешь про Европу. В Южной Корее ориентация идет на то, чтобы переселялись монголоидные мигранты, чтобы не было трений из Бангладеша, Вьетнама, Непала. Все это происходит организованно. То есть, сначала выясняется, где мигрант будет работать, а потом уже он едет на конкретное рабочее место. Такая трудовая миграция действительно очень хорошо работает.

В Германии же получилась стихийная миграция. Поэтому имеются смешанные последствия. Но есть и позитивное, как было отмечено. Для Германии некоторые улучшения возрастной структуры, увеличение у доли населения трудового возраста было бы неплохо, но сами немцы уже жалеют, что получилось так, как получилось. В Германии негативные моменты перевешивают позитивные.

— Хорошо или плохо это для ЕС, для Германии?

— Минусы наиболее очевидны, усилилась межкультурная напряженность в обществе. Из-за стихийной миграции в Европу едут люди не вполне с той квалификацией, которая востребована. Возрастная структура неоптимальная, явно повышенный процент лиц, настроенных не на то, чтобы работать, а чтобы сесть на социальные пособия.

Если действительно удастся провести эффективную культурацию, какая-то часть мигрантов интегрируется. У мигрантов из Сирии был повышенный процент относительно среднесирийского общества лиц с более высоким образованием. Высокий процент христиан, которые тоже имеют неплохие шансы интеграции в германское общество. Если мы берем тех же самых мигрантов из Афганистана, это не самые худшие представители афганского общества, с точки зрения образования, квалификации и тому подобных вещей.

Понятно, что неграмотные, необразованные, без всякой квалификации афганцы сбежать из Афганистана шансов не имеют. Мигрируют люди достаточно образованные. Германия в высокой степени рабочими кадрами обеспечивает себя сама, это довольно уникальная страна. Поэтому более серьезные проблемы как раз у стран-соседей, где высокая доля населения, молодежи с высшим образованием, которая не хочет идти на рабочие специальности. В Германии эта проблема стоит не так остро стоит, поэтому мигранты могут больше помочь странам-соседям.

— Немки стали рожать от мигрантов. Каковы последствия?

— Прибыло население с исходно более высоким суммарным коэффициентом рождаемости. Главный вклад это то, что среди мигрантов было достаточно большое количество женщин. Хотя опыт всех европейских стран показывает, что через какое-то время после переселения, рождаемость снижается и у мигрантов. Это вопрос времени, когда и у сириек в Германии рождаемость опустится ниже двух.

Это не мгновенно происходит, несколько лет какая-то культурная инерция сохраняется. Опять-таки, это миграция не вполне трудовая. Если идет миграция трудовая, то и мигрируют преимущественно мужчины без семей, которые едут, чтобы заработать, а не семьи заводить.

В Германии же из-за того, что миграция стихийная, массовая, мигрируют не только мужчины, но и женщины. Главный вклад в увеличение рождаемости, это не немки, рожающие от мигрантов, а сирийки и афганки, рожающие от сирийцев и афганцев.

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Темы Европа беженцы мигранты Германия Андрей Коротаев
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