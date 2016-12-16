Настроения в Европе меняются: Почему ЕС боится продлевать санкции России

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС заявила, что Евросоюз продлит санкции в отношении России еще на полгода. Причина — недостаточный прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Ангела Меркель. Фото: АР

При этом глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что некоторые страны ЕС хотели бы продлить санкции против России на год. Почему остановились на половине, рассказал Pravda.Ru директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог Юрий Солозобов.

— Сегодня польский премьер Беата Шидло, участвовавшая в этом саммите, сделала очень важное заявление. По ее словам, Польша выступала за продление санкций на 12 месяцев, на год. А многие страны выступали за прекращение санкций в России. Остановились на компромиссном варианте — продление санкций на пол года.

Беата Шидло также добавила, что через пол года может быть принято другое решение. Ситуация очень простая — приходит новая администрация Дональда Трампа, Европа в панике, никто не знает, что от него ожидать. Есть все сигналы того, что американская администрация будет готова сама снять санкции, введенные против России, более прагматично посмотреть на ситуацию. Жить с грузом санкций, введенных в 2014 году, дальше будет очень тяжело для реальных политиков.

То же самое настроение и в ЕС. Олланд уже уходящая фигура, будущее Меркель под вопросом. Продление санкций на год выглядело бы, как попытка заморозить ситуацию, этот статус-кво. Но его невозможно заморозить, его нужно подтверждать, это реальный баланс сил, который смещается в пользу России, это очевидно.

Многие страны теряют свой интерес к продлению санкций, понимают экономически упущенные выгоды, это и страны Центральной Европы, страны Восточной Европы. Поэтому, через полгода ситуация может измениться. Эти настроения, которые мне, как человеку, часто выезжающему в Европу, вполне очевидны.

Очень сложно в современном мире сохранять статус-кво, делать вид, что ничего не происходит. Мир динамично меняется, и те государства, будь то страны Прибалтики, Польши, которые делают ставку на продление лобовой конфронтации с Россией, могут быть объединены другими, более серьезными и более динамичными игроками. Будь то новое германское или американское руководство. Вот об этом надо подумать странам Центральной Европы, упорствующей антироссийской риторике.

Отметим, наши продуктовые контрсанкции довольно эффективны, судя по реакции бизнес-сообщества и Европы.

"Северная, Центральная и Восточная Европа испытала жуткий шок из-за санкций. Западная Европа в меньшей степени, но, судя по выступлениям французским фермеров и итальянских предпринимателей, такая мера была довольно чувствительной.

Похоже, просто ребята уже заигрались в эти санкции, и они не осознают, что именно глупая санкционная политика, которую Вашингтон навязал ЕС, является одной из тормозящих причин развития европейской экономики. В нынешнем глобальном мире нельзя выстрелить себе в ногу, и не почувствовать боли. Недавняя инициатива германского канцлера относительно санкций в сфере авиастроения приведет лишь к тому, что российский титан перестанет поступать на соответствующие производства Европы, что, безусловно, является очень серьезным фактором давления на наших западных партнеров", — рассказал ранее Pravda. Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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