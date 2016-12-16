Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Настроения в Европе меняются: Почему ЕС боится продлевать санкции России

Экспертное мнение

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС заявила, что Евросоюз продлит санкции в отношении России еще на полгода. Причина — недостаточный прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Настроения в Европе меняются: Почему ЕС боится продлевать санкц
Ангела Меркель. Фото: АР

При этом глава Евросовета Дональд Туск подтвердил, что некоторые страны ЕС хотели бы продлить санкции против России на год. Почему остановились на половине, рассказал Pravda.Ru директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог Юрий Солозобов.

— Сегодня польский премьер Беата Шидло, участвовавшая в этом саммите, сделала очень важное заявление. По ее словам, Польша выступала за продление санкций на 12 месяцев, на год. А многие страны выступали за прекращение санкций в России. Остановились на компромиссном варианте — продление санкций на пол года.

Беата Шидло также добавила, что через пол года может быть принято другое решение. Ситуация очень простая — приходит новая администрация Дональда Трампа, Европа в панике, никто не знает, что от него ожидать. Есть все сигналы того, что американская администрация будет готова сама снять санкции, введенные против России, более прагматично посмотреть на ситуацию. Жить с грузом санкций, введенных в 2014 году, дальше будет очень тяжело для реальных политиков.

То же самое настроение и в ЕС. Олланд уже уходящая фигура, будущее Меркель под вопросом. Продление санкций на год выглядело бы, как попытка заморозить ситуацию, этот статус-кво. Но его невозможно заморозить, его нужно подтверждать, это реальный баланс сил, который смещается в пользу России, это очевидно.

Многие страны теряют свой интерес к продлению санкций, понимают экономически упущенные выгоды, это и страны Центральной Европы, страны Восточной Европы. Поэтому, через полгода ситуация может измениться. Эти настроения, которые мне, как человеку, часто выезжающему в Европу, вполне очевидны.

Очень сложно в современном мире сохранять статус-кво, делать вид, что ничего не происходит. Мир динамично меняется, и те государства, будь то страны Прибалтики, Польши, которые делают ставку на продление лобовой конфронтации с Россией, могут быть объединены другими, более серьезными и более динамичными игроками. Будь то новое германское или американское руководство. Вот об этом надо подумать странам Центральной Европы, упорствующей антироссийской риторике.

Отметим, наши продуктовые контрсанкции довольно эффективны, судя по реакции бизнес-сообщества и Европы.

"Северная, Центральная и Восточная Европа испытала жуткий шок из-за санкций. Западная Европа в меньшей степени, но, судя по выступлениям французским фермеров и итальянских предпринимателей, такая мера была довольно чувствительной.

Похоже, просто ребята уже заигрались в эти санкции, и они не осознают, что именно глупая санкционная политика, которую Вашингтон навязал ЕС, является одной из тормозящих причин развития европейской экономики. В нынешнем глобальном мире нельзя выстрелить себе в ногу, и не почувствовать боли. Недавняя инициатива германского канцлера относительно санкций в сфере авиастроения приведет лишь к тому, что российский титан перестанет поступать на соответствующие производства Европы, что, безусловно, является очень серьезным фактором давления на наших западных партнеров", — рассказал ранее Pravda. Ru генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


ЕС введет санкции против себя?
Темы Россия санкции Юрий Солозобов
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
Ходорковский и "Ахрар аш-Шам" нашли общий язык
Воспитание
Враги народа
Мир
Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело"
Читательский топ
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
В США назвали главную угрозу в 2017 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Законопроект о выделении средств минобороны США на военную помощь Украине прокомментировал для Pravda.Ru эксперт Владимир Евсеев.

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Европа
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Общество
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Мир
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Враги народа
lulik22 Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Добрый Человек))) Немки начали массово рожать детей от мигрантов
Alexey Orlov Враги народа
bugbu mijio Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
lulik22 Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
bugbu mijio Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
lulik22 США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
bugbu mijio США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
bugbu mijio Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?